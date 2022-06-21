Los contribuyentes requieren el apoyo de la autoridad para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento adecuado de sus obligaciones, dicen los contadores El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. Esto lo hizo en el informe denominado Diagnóstico, soluciones y retos para la atención a contribuyentes. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aún se requiere del apoyo de la autoridad para ampliar el número de citas y facilitar a los contribuyentes el proceso del cumplimiento adecuado de sus obligaciones, ya sea de forma electrónica o presencial. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que no se debe perder de vista que ahora hay que sumar a las personas que tramiten su título profesional, quienes para obtenerlo, deben inscribirse al RFC sin obligaciones fiscales, o a quienes están en búsqueda de trabajo, por ser requisito para conseguir el empleo. "Si bien reconocemos que, con base en el Informe tributario y de gestión. Cuarto trimestre de 2021 ha habido avances en este sentido, aún falta mucho por hacer", comentó Grajeda Trejo. En este contexto, en su última conferencia de prensa, el IMCP propuso las siguientes medidas que pueden apoyar el cumplimiento de obligaciones fiscales que impliquen la necesidad de generar una cita ante el SAT:

Extender a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica mediante el aplicativo SAT ID. Permitir nuevamente la posibilidad de inscripción al RFC de Personas Físicas, vía electrónica. Que el SAT, por única vez, envíe al padrón de contribuyentes la Constancia de Situación Fiscal. Incrementar el número de trámites que puedan ser presentados por medio de la página del SAT. Citas agendadas no atendidas, ponerlas a disposición de quienes acudan sin cita. Aumentar el número de agentes y servicios de las oficinas virtuales y presenciales del SAT. Cuando los trámites presenciales no sean concluidos, que se permita al contribuyente continuarlos dentro de los tres días siguientes hábiles, sin tramitar una nueva cita. Ampliar el horario para otorgar servicio los sábados y domingos, media jornada.

Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / 15 de junio de 2022.