De acuerdo con el INEGI, la inflación ha generado incremento de precios en algunos productos, lo que se resiente en el presupuesto de los consumidores. Derivado de la inflación anual general, la cu...

De acuerdo con el INEGI, la inflación ha generado incremento de precios en algunos productos, lo que se resiente en el presupuesto de los consumidores. Derivado de la inflación anual general, la cual alcanzó un máximo de 7.37% en noviembre, el precio de algunos alimentos han sufrido un aumento de hasta más el doble de precio, acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según resultados de este estudio, se registró un aumento de 137 y 148% en el periodo que va de diciembre de 2020 hasta el 15 de noviembre del año en curso, ya que durante noviembre el tomate verde sufrió un aumento de 71.85%, el chile fresco de 30.66%, el serrano de 12.10%, el poblano de 15.7%. También se menciona un aumento al aguacate de 45%, cebolla de 44%, mientras que el jitomate subió un 39.19%. Además, otros servicios que sufrieron un incremento son el gas LP con 23.97% y electricidad con un 24.16%. La analista Gabriel Siller dijo a El País que el crecimiento de estos precios se debe a incrementos en los costos de las materias primas que han encarecido los precios de los alimentos, por su parte, las mercancías no alimenticias aumentaron de precio debido a incrementos en costos de transporte e insumos para su producción.

Precios subyacentes

El índice de precios subyacente registró un incremento mensual de 0.37% y de 5.67% anual, mientras que el índice de precios no subyacente aumentó 3.45% mensual y 12.61% anual. Dentro de los subyacentes, los precios de las mercancías mostraron un alza de 0.31% mensual, mientras los servicios con 0.43%. Por su parte los no subyacentes, en cuanto a productos agropecuarios se elevaron 4.48%, mientras los energéticos y tarifas autorizadas por gobierno incrementaron 2.64%, esto como consecuencia de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país.

Precios al alza para el cierre de año

Algunos analistas del Banco de México (Banxico) mencionan que los precios de los productos básicos seguirán en aumento para el cierre de 2021, pues se prevé que la economía del país sufra una leve contracción junto con un incremento inflacionario. “Cuando se presenta este fenómeno, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que teníamos tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes y esto causa un impacto en todos los sectores y actores de la economía”, mencionan. El fenómeno de la inflación ha impactado a nivel mundial, derivado de los confinamientos y la reducción en cuanto a movilidad por la pandemia de Covid-19 los precios se desplomaron, la reactivación económica, problemas en cuanto a transporte marítimo y la escasez de algunos productos han detonado este incremento de precios.

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