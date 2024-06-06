La aclaración resulta importante por las diversas dificultades que estaban enfrentando los contribuyentes en esta situación El 4 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pub...

La aclaración resulta importante por las diversas dificultades que estaban enfrentando los contribuyentes en esta situación El 4 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. La resolución de modificaciones fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contiene una importante aclaración respecto del formato para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio por liquidación, De acuerdo con Fiscalia. La consultora explica que con la modificación a la Regla 2.8.3.2., la autoridad indica que quienes entren en liquidación y deban presentar declaración del ejercicio por terminación anticipada, deben considerar lo siguiente:

Deben presentar la declaración a través de la aplicación “Presenta tu declaración anual personas morales. Régimen general ejercicios 2019 y posteriores”.

No deben presentar la declaración a través de la aplicación “Declaración anual personas morales. Régimen general”.

Fiscalia considera que esta aclaración resulta importante por las diversas dificultades que estaban enfrentando los contribuyentes en esta situación.