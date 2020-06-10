Sumando los impuestos de las nuevas leyes fiscales más las comisiones que cobran, las plataformas digitales se llevan hasta el 50% de los ingresos de sus usuarios. El 1 de junio entró en vigor el nuevo esquema tributario en el que las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, así como las personas físicas con actividad empresarial vinculadas a estas plataformas, adquieren nuevas obligaciones fiscales. En algunos casos, las comisiones que cobra la plataforma por el nuevo esquema llegan a ser de entre el 30% y el 50% de los ingresos de los usuarios. En general, si el usuario proporciona su RFC a la plataforma, las tasas de retención de IVA e ISR son cercanas al 13%. Pero si no lo hacen, las tasas se disparan hasta más de 30%. A esto hay que sumarle que cada plataforma cobra sus propias comisiones de entre el 5% y el 20%. Así, si un usuario no registra su RFC se pueden dar casos donde el usuario pierde 50% de sus ingresos. En entrevista con Informador.mx, Ivone Cisneros, dueña de una comercializadora de relojes, relata su experiencia con el nuevo esquema. Ella vendió, a través de Mercado Libre, un reloj de 4 mil 999 pesos, pero no cuenta con RFC. Esto ocasionó que las tasas de retención se elevaran. Así quedaron los porcentajes que se restaron de su venta:

20% de ISR.

17% de comisión para Mercado Libre.

16% de IVA.

1.5% de costos de envío.

Al final, por una venta de 4,999 pesos, la vendedora se llevó solamente 2,515 pesos. Poco más de la mitad. Si bien estas medidas ya habían sido aprobadas hace meses, entraron en vigor justo en un momento en el que las ventas físicas no son opción para muchos, por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así, los usuarios no tienen más alternativa que aceptar las condiciones de las plataformas. En este sentido, Alehira Orozco, directora legal y relaciones gubernamentales de Mercado Libre, dijo en entrevista con 24 horas que el comercio electrónico sigue siendo la mejor opción. “Hoy conviene más vender en línea que en el mundo físico, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Creemos que estas tasas de retención están mucho más ajustadas a la realidad de nuestros vendedores”, explicó.

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