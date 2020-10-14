¿Te interesa denunciar un abuso por parte de los despachos de cobranza? Aquí en dónde y qué información necesitas para levantar tu queja. Los despachos de cobranza siguen incurriendo en malas prác...

¿Te interesa denunciar un abuso por parte de los despachos de cobranza? Aquí en dónde y qué información necesitas para levantar tu queja. Los despachos de cobranza siguen incurriendo en malas prácticas como la gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o socio deudor, así como el uso de amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El organismo también considera como mala práctica de los despachos no dirigirse de manera educada y respetuosa a los usuarios, es decir, realizar la gestión de cobranza con maltrato y ofensas, así como la realización de gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios. Condusef explicó que de acuerdo con el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), durante los meses de enero a agosto 2020, se registraron alrededor de 18,033 reclamaciones por gestiones de este tipo, lo que representa una disminución 17% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta disminución se derivó del diferimiento de pagos que otorgaron algunas instituciones a sus clientes, debido a la pandemia por COVID-19. Del total de reclamaciones, 11,743 fueron dirigidas a los bancos, 5,365 contra despachos de cobranza de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y 925 contra entidades de ahorro y crédito popular. Según la Condusef, los despachos registrados con mayor número de quejas entre enero y agosto de este año son:

Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada con 1,157 reclamos.

Muñoz C. y Asociados con 560.

Cajiga & Asociados Abogados con 370.

Lo que no deben hacer los despachos de cobranza:

Usar nombres o denominaciones que se asemeje a las de instituciones públicas.

Usar números de teléfono que aparezcan en el identificador como confidencial, oculto o privado.

Amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra personas que no tenga relación con la deuda.

Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.

¿Qué es el Redeco?

El Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) es un sistema electrónico que contiene información de los despachos de cobranza, que funge como intermediario a fin de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.

Este sistema permite al público conocer la información importante de los despachos de cobranza, como su denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico utilizados para realizar sus gestiones.

Para presentar una queja es necesario seguir el siguiente procedimiento:

Ingresa al portal de Redeco, da clic aquí para acceder. Da clic en el apartado de “presenta tu queja”. Aceptar el aviso de privacidad.

Deberás contar con la siguiente información a la mano

Identifica a la entidad financiera con la que tienes algún crédito. Ubica al despacho de cobranza que estableció contacto contigo, así como el nombre del cobrador. Sé muy puntual en seleccionar la causa o motivo de tu queja, ya que la institución deberá responder lo que proceda en función de cada reclamo. Conserva el número de folio que genera el sistema, así como el número telefónico y el correo electrónico que señalaste al momento de presentar la queja, a fin de poder monitorear el seguimiento de tu solicitud

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