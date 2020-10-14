¿Te interesa denunciar un abuso por parte de los despachos de cobranza? Aquí en dónde y qué información necesitas para levantar tu queja. Los despachos de cobranza siguen incurriendo en malas prácticas como la gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o socio deudor, así como el uso de amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El organismo también considera como mala práctica de los despachos no dirigirse de manera educada y respetuosa a los usuarios, es decir, realizar la gestión de cobranza con maltrato y ofensas, así como la realización de gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios. Condusef explicó que de acuerdo con el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), durante los meses de enero a agosto 2020, se registraron alrededor de 18,033 reclamaciones por gestiones de este tipo, lo que representa una disminución 17% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta disminución se derivó del diferimiento de pagos que otorgaron algunas instituciones a sus clientes, debido a la pandemia por COVID-19. Del total de reclamaciones, 11,743 fueron dirigidas a los bancos, 5,365 contra despachos de cobranza de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y 925 contra entidades de ahorro y crédito popular. Según la Condusef, los despachos registrados con mayor número de quejas entre enero y agosto de este año son:
- Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada con 1,157 reclamos.
- Muñoz C. y Asociados con 560.
- Cajiga & Asociados Abogados con 370.
Lo que no deben hacer los despachos de cobranza:
- Usar nombres o denominaciones que se asemeje a las de instituciones públicas.
- Usar números de teléfono que aparezcan en el identificador como confidencial, oculto o privado.
- Amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra personas que no tenga relación con la deuda.
- Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.
¿Qué es el Redeco?
El Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) es un sistema electrónico que contiene información de los despachos de cobranza, que funge como intermediario a fin de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.
Este sistema permite al público conocer la información importante de los despachos de cobranza, como su denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico utilizados para realizar sus gestiones.
Para presentar una queja es necesario seguir el siguiente procedimiento:
- Ingresa al portal de Redeco, da clic aquí para acceder.
- Da clic en el apartado de “presenta tu queja”.
- Aceptar el aviso de privacidad.
Deberás contar con la siguiente información a la mano
- Identifica a la entidad financiera con la que tienes algún crédito.
- Ubica al despacho de cobranza que estableció contacto contigo, así como el nombre del cobrador.
- Sé muy puntual en seleccionar la causa o motivo de tu queja, ya que la institución deberá responder lo que proceda en función de cada reclamo.
- Conserva el número de folio que genera el sistema, así como el número telefónico y el correo electrónico que señalaste al momento de presentar la queja, a fin de poder monitorear el seguimiento de tu solicitud
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