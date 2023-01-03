DeclaraNOT es un software que sirve de vínculo entre los notarios y la autoridad para efectos de presentar ante el SAT la información de los contribuyentes En algunos casos, los notarios públicos f...

DeclaraNOT es un software que sirve de vínculo entre los notarios y la autoridad para efectos de presentar ante el SAT la información de los contribuyentes En algunos casos, los notarios públicos fungen como representantes o una extensión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recabar impuestos. Por ejemplo, si una persona física vende un inmueble, un notario podría retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por la operación. De acuerdo con Santiago David Guadarrama Nieto, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, lo anterior se debe a que los notarios se encuentran entre los terceros autorizados por el SAT. Para entregar los impuestos al SAT, el especialista indicó que los notarios usan una herramienta digital llamada DeclaraNOT. Guadarrama Nieto explicó que DeclaraNOT es un software que sirve de vínculo entre los notarios y la autoridad para efectos de presentar ante el SAT la información de los contribuyentes, que puede ser tanto de ISR como de IVA.

Declaración informativa para notarios públicos y demás fedatarios (DeclaraNOT)

Información publicada por el SAT indica que el objetivo de la declaración que deben presentar los notarios, a través de DeclaraNOT, es reportar las operaciones en las que hayan intervenido dando fe correspondientes a lo siguiente:

Enajenación de bienes.

Adquisición de bienes.

Omisión de presentación de solicitud de inscripción o de avisos de liquidación o cancelación de personas morales.

Identificación de socios o accionistas.

Aviso de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.

¿Quiénes presentan la DeclaraNOT?

Notarios, corredores, jueces y demás fedatarios públicos.