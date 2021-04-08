Hoy, jueves 8 de abril, el proyecto del dictamen se empezaría a discutir en comisiones de la Cámara de Diputados, pero se pospuso la reunión en la que se analizaría el documento. El lunes 5 de abri...

Hoy, jueves 8 de abril, el proyecto del dictamen se empezaría a discutir en comisiones de la Cámara de Diputados, pero se pospuso la reunión en la que se analizaría el documento. El lunes 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades.

Los legisladores deben analizar los cambios y aprobarlos o rechazarlos

Ahora, los cambios que se pretenden implementar en materia de outsourcing y reparto de utilidades deben analizarse y aprobarse o rechazarse en el Congreso de la Unión. Ayer, miércoles 7 de abril, se dio a conocer el proyecto del dictamen con el que se pretende reformar el outsourcing y el reparto de utilidades. Se trata del proyecto del Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación laboral.

El proyecto del dictamen se discutirá en las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda

Hoy, jueves 8 de abril, el proyecto del dictamen se empezaría a discutir en las comisiones unidas de “Trabajo y Previsión Social” y de “Hacienda y Crédito Público”, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la reunión en la que se analizaría el documento se pospuso. Información publicada por La Jornada indica que en una comunicación enviada a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su presidente, Jesús Baldenebro, informó del aplazamiento de la sesión. Esto "con la finalidad de atender observaciones al proyecto de dictamen”. El periódico indicó que aunque en la notificación se agrega que se notificará la fecha y hora de la reunión, los grupos parlamentarios fueron notificados que el encuentro se pasará para el martes 13 de abril por la mañana, con objeto de que ese mismo día se apruebe el dictamen, más tarde, en el pleno de la Cámara de Diputados.

Los cambios más importantes que se quieren implementar

Estos son algunos de los puntos más importantes del proyecto del dictamen con el que se pretende reformar el outsourcing y el reparto de utilidades:

La prohibición de la subcontratación de personal.

La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.

Multa de 2 mil a 50 mil UMA a quien preste servicios de subcontratación sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.

El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Tope de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a 3 meses de salario o al promedio de los últimos tres años.

Obligación en materia de IMSS e Infonavit para las empresas que prestan servicios de subcontratación, de presentar información cuatrimestral.

Limitación de deducción y de acreditamiento de impuestos de pagos realizados a empresas de subcontratación laboral que no cuenten con el registro ante la STPS.

Responsabilidad solidaria para los contratantes de los servicios, con respecto a las contribuciones a cargo de los trabajadores que presten el servicio.

Derogación de la retención del 6% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en subcontratación.

Obligaciones formales en materia de ISR e IVA relativas a información que el contratista debe proporcionar al contratante.

Se prevén plazos para la entrada en vigor y para la aplicación de las disposiciones.

Con información de La Jornaday Fiscalia.

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