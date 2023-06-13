El presunto extorsionador se hizo pasar por personal del SAT y bajo esa identidad falsa, le informó a la trabajadora que era necesario realizar una renovación de la cédula fiscal y el certificado del negocio La empleada de un negocio fue víctima de un fraude telefónico, al hacerla creer que un supuesto empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le exigía dinero a cambio de la renovación de la cédula fiscal y el certificado del negocio, por lo cual decidió depositar más de 10 mil pesos. Lo anterior sucedió en un negocio ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el relato de El Heraldo de Chihuahua, el pasado 9 de junio, a las 15:30 horas, se reportó un caso de llamada de extorsión que dejó en alerta a un establecimiento ubicado en la zona centro de Ciudad Cuauhtémoc. Por eso, los agentes de la Policía Municipal, a través del mando único, acudieron al lugar para brindar apoyo. En el establecimiento, los agentes se entrevistaron con una joven de 23 años de edad, empleada del negocio denominado Súper Reforma. La joven relató que a las 15:00 horas recibió una llamada telefónica proveniente del número 3322800815. En la llamada, el interlocutor preguntó por el propietario del negocio, proporcionando correctamente el nombre de la persona. El presunto extorsionador se hizo pasar por un individuo llamado Rubén Ortega, quien afirmó ser empleado del SAT. Bajo esa identidad falsa, le informó que era necesario realizar una renovación de la cédula fiscal y el certificado del negocio. Además, afirmó que enviaría un paquete al establecimiento a través de una empresa de paquetería en cualquier momento. Para recibir el paquete, el estafador exigió a la joven realizar un depósito de 53 mil 983 pesos. Ante la imposibilidad de contar con esa suma, la empleada informó que solo disponía de 10 mil 550 pesos en efectivo. El delincuente le indicó que esa cantidad era suficiente y le instó a acudir a un OXXO cercano para realizar el depósito en un plazo de 15 minutos. La empleada siguió las instrucciones y realizó la transacción solicitada. Sin embargo, después de efectuar el depósito, se comunicó con el propietario del negocio, quien le confirmó que no esperaba ningún paquete y que había sido víctima de una extorsión telefónica. Ante esta situación, los afectados notificaron de inmediato a la Policía Municipal. El Heraldo de Chihuahua señaló que la llamada de extorsión generó preocupación en la comunidad empresarial, porque demuestra la capacidad de los delincuentes para manipular información y utilizarla con fines ilícitos. Mientras que las autoridades locales hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta y a tomar precauciones para evitar ser víctimas de este tipo de engaños.