Las lagunas legales y la falta de orientación a los interesados dificultaron el acceso al producto La hipoteca inversa, concebida como una herramienta financiera para que los adultos mayores pudieran obtener un préstamo utilizando su vivienda como garantía, se ha enfrentado a numerosos desafíos en México. A pesar de haber sido oficializada en el Código Civil capitalino hace seis años, expertos sostienen que no ha logrado cumplir su propósito debido a lagunas legales, falta de apoyo a los interesados y a que la tasa de interés está controlada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX en lugar de ser determinada por el mercado. En teoría, la hipoteca inversa permitiría que personas mayores de 60 años ofrecieran su hogar como garantía, sin tener que abandonarlo, a cambio de recibir recursos económicos. Las lagunas legales y la falta de orientación a los interesados dificultaron el acceso al producto, desalentando a la banca privada a participar en esta iniciativa, según la opinión de los expertos.

Riesgos y Desafíos

Cuando la hipoteca inversa fue presentada en la CDMX, se aplaudió su intención de generar ingresos para un grupo vulnerable. En teoría, es algo positivo para complementar las pensiones, pero los riesgos asociados han generado incertidumbre, alertó Enrique Díaz-Infante, director del sistema financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). A pesar de que la ley establece que el monto prestado debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del adulto mayor y no puede ser inferior al 70% del valor comercial del inmueble, no se han establecido medidas concretas para proteger a los usuarios. La mayor preocupación es que la hipoteca inversa termine resultando en la pérdida del hogar de la persona mayor, ya que podría verse obligada a entregar su propiedad al banco antes de su fallecimiento para saldar la deuda. Además, la intervención del gobierno para controlar las tasas de interés también ha sido un obstáculo para el éxito de esta iniciativa, opinó Samuel Vázquez, economista principal en BBVA Bancomer Research.

Desafíos Políticos y Futuro

La hipoteca inversa busca proporcionar liquidez a los dueños de bienes inmuebles. Aunque esta herramienta comenzó a usarse en 1965 en Gran Bretaña, su implementación en México ha sido complicada debido a la falta de una normativa federal clara al respecto. La iniciativa, que se formalizó en la Ciudad de México en 2016, ha sido recibida con escepticismo debido a los desafíos mencionados. Los especialistas sugieren que es necesario revisar y modificar la legislación para hacer que la hipoteca inversa sea una opción viable y segura para los adultos mayores en México.