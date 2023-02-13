La autoridad fiscal realiza el ejercicio comparativo, y cuando detecta diferencias pide que se revise la información y se regularice la situación fiscal En las declaraciones provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) del régimen de salarios existe un apartado donde se puede reflejar el subsidio para el empleo. Este no es el único documento en donde se manifiesta el subsidio, puesto que dicho importe también se expresa en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, señala en un artículo IDC Online. Con lo anterior se facilita a la autoridad corroborar las cantidades otorgadas por dicho concepto, y en caso de ser diferentes emplear medidas para las aclaraciones correspondientes. (Imagen: El Contribuyente)

Invitaciones por diferencias en el subsidio para el empleo

El artículo indica que las últimas cartas invitaciones que ha estado haciendo el SAT a los contribuyentes son una medida para las aclaraciones. La autoridad fiscal realiza el ejercicio comparativo, y cuando detecta diferencias pide que se revise la información y se regularice la situación fiscal, explica IDC Online. Esto lo pueden hacer los contribuyentes a través de la presentación de declaraciones complementarias. Además, señaló que en el requerimiento respectivo también se informa al contribuyente que cuando no exista autocorrección, el incumplimiento a las disposiciones fiscales puede derivar en las siguientes sanciones:

Restricción del Certificado de Sello Digital (CSD)

Multas por infracciones

Imputación de un delito fiscal.

Las diferencias entre lo declarado y lo reflejado en el CFDI pueden deberse a errores en la emisión de los comprobantes de nómina. Pero antes de presentar las declaraciones complementarias como lo sugiere la autoridad, IDC Online recomienda que se vuelvan a revisar los conceptos de los CFDI, y en caso de existir diferencias hacer la cancelación y sustitución de estos.