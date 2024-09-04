En el pasado, las empresas más valiosas solían poseer grandes activos y amplia capacidad productiva, pero eso ha cambiado en la actualidad La valuación de una empresa es un proceso que permite dete...

En el pasado, las empresas más valiosas solían poseer grandes activos y amplia capacidad productiva, pero eso ha cambiado en la actualidad La valuación de una empresa es un proceso que permite determinar su valor económico en un momento específico. En México, existen varios métodos para valuar una empresa, cada uno con un enfoque distinto que puede ser más apropiado dependiendo del tipo de empresa, la industria, y el propósito de la valuación (compra, venta, fusión, financiamiento, etcétera). Para llevar a cabo una valoración precisa de una empresa, de acuerdo con Fiscalia, es esencial abarcar varios aspectos fundamentales:

Se requiere una comprensión integral de los productos y servicios que la empresa ofrece, así como su posición en el mercado y su diferenciación competitiva.

Es crucial analizar la estrategia genérica del negocio, entendiendo cómo busca destacar en su industria y generar valor sostenible.

Evaluar las expectativas a futuro tanto del negocio como de la industria en la que opera es igualmente importante, porque los planes de crecimiento y las tendencias del mercado influyen en su valor potencial.

Por último, se deben considerar los activos intangibles que no figuran en los estados financieros, como el valor de la marca y el capital humano, ya que estos elementos a menudo tienen un impacto significativo en el desempeño y la proyección a largo plazo de la empresa.

La consultora se indica que el valor intrínseco de una empresa trasciende más allá de la mera contabilización de sus activos en libros, radicando en su capacidad inherente para generar valor en el futuro. Esta capacidad de generar valor futuro es el epicentro de su valuación. Además, se señala que para calcular el valor de una empresa, se integran dos componentes esenciales:

El valor de mercado de su deuda y

El valor de mercado de su capital.

El enfoque anterior toma en cuenta tanto las deudas que debe pagar la empresa como el dinero que han invertido en ella, capturando todo lo que vale la empresa en el mercado que cambia y lo que puede crecer en el futuro.

Problemática

Fiscalia explicó que determinar el valor de la deuda de una empresa suele ser sencillo, porque los estados financieros proporcionan datos que se asemejan al valor real de los compromisos financieros. Pero indicó que el verdadero desafío radica en calcular el valor del capital. Este proceso requiere un análisis más profundo y complejo, y para valorar el capital, se exploran diversos métodos para calcularlos, como los siguientes:

Múltiplos

Dividendos

Flujo de efectivo disponible (free cash flow)

Factores que afectan el valor de la empresa

Fiscalia considera que cuando comparamos el valor que tiene una empresa en el mercado con su valor fundamental, es común encontrarnos con diferencias notables. Esta discrepancia se origina porque el mercado atribuye importancia a aspectos que no se pueden medir en términos financieros, pero que son considerados muy valiosos. Estos aspectos incluyen cosas como la reputación de la marca, la posesión de tecnologías avanzadas y el capital humano. Por eso, señaló que las formas tradicionales de evaluar el valor de una empresa a menudo presentan desviaciones cuando se comparan con los valores que se ven en el mercado. En el pasado, las empresas más valiosas solían tener grandes cantidades de activos y capacidad productiva. Sin embargo, en la actualidad, compañías como el grupo FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) obtienen su valor no tanto de su capacidad para producir cosas, sino más bien de su influencia en el mercado.