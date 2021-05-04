El enfoque principal de las inspecciones de la STPS será revisar si persiste el outsourcing en las empresas. Desde 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció un nuevo tipo de...

El enfoque principal de las inspecciones de la STPS será revisar si persiste el outsourcing en las empresas. Desde 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció un nuevo tipo de inspecciones basadas en el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el número de inspectores con los que cuentan no es suficiente para investigar a todas las empresas y centros del trabajo del país por abusos laborales. La inspecciones consiguen información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). En 2020, la STPS llevó a cabo 30 mil inspecciones laborales. El 72% se enfocó en las medidas de salud para evitar contagios.

40 mil inspecciones en 2021

Para 2021, esperan realizar 40 mil inspecciones; esta vez, los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Por último, las inspecciones revisarán temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y seguridad social. Hay que recordar que el viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lareforma al outsourcing. El cambio más importante es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, las empresas solamente podrán contratar servicios especializados de un padrón organizado por la STPS.

Inspecciones no pudieron frenar a la subcontratación

Esta semana, Alejandro Salafranca participó en un foro sobre la reforma. Como reporta El Financiero, Salafranca dijo que se llevaron a cabo más de ocho mil inspecciones para tener un diagnóstico sobre la subcontratación. Al final, determinaron que cerca de cuatro millones de trabajadores estaban en un esquema abusivo. De acuerdo con Salafranca, la violación a la ley se dio en un nivel tan grande que las inspecciones y multas no eran suficientes para proteger a los trabajadores. Por eso, la STPS determinó hacer una reforma donde se prohíbe la figura de la subcontratación. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/ponen-lupa-en-outsourcing-y-medidas-sanitarias/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuanto-tiempo-tendran-las-empresas-especializadas-en-outsourcing-para-obtener-su-registro-tras-la-reforma-20210502-0013.html

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