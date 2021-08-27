De acuerdo con el IMSS, 17% de los empleos subcontratados se han perdido tras la reforma; sin embargo, algunos especialistas creen que la mayor parte de las pérdidas se debe a la crisis. Datos del ...

De acuerdo con el IMSS, 17% de los empleos subcontratados se han perdido tras la reforma; sin embargo, algunos especialistas creen que la mayor parte de las pérdidas se debe a la crisis. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) IMSS al 1 de agosto señalan que 17% del total de trabajadores subcontratados fueron dados de baja; es decir, perdieron su empleo. Así, los que sí han conservado el empleo son 4.17 millones. Al 1 de agosto, 59% de estos trabajadores ya están con un patrón real; por el otro lado, 41% siguen en subcontratación.

Crisis económica más culpable que la reforma

Sin embargo, la gran mayoría de empleos perdidos se debe a la crisis económica por la pandemia y no a la reforma. En entrevista con El Universal, Mauricio Reynoso, director General de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), explicó que por la contracción del mercado, varias empresas han tenido que reducir sus plantillas. También agregó que una parte de los puestos perdidos será recontratada; sin embargo, esto dependerá de la situación financiera de las empresas y del sector al que pertenezcan. Reynoso señaló los principales obstáculos de las empresas en el estado actual del mercado laboral:

En primer lugar, la capacidad financiera. Las empresas también deben analizar cómo absorber las funciones del personal que antes estaba subcontratado.

El otro gran obstáculo es definir claramente qué constituye los servicios especializados.

Por último, está la temporalidad. En este sentido, Reynoso dice que una gran parte de los trabajos que antes se subcontrataban estaban relacionados con épocas específicas del año. Así, las empresas deberán definir en qué momentos buscarán los servicios especializados de otras empresas.

Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/recortes-de-personal-mas-por-crisis-que-por-fin-de-outsourcing

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