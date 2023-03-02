Esto es lo que necesitas para cumplir con esta obligación fiscal La fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual es el 3 de abril de 2023. En este contexto, el Servicio...

Esto es lo que necesitas para cumplir con esta obligación fiscal La fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual es el 3 de abril de 2023. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente indicó cuáles son los requisitos para presentar la declaración anual de personas morales. De acuerdo con la autoridad fiscal, los requisitos para presentar la declaración anual son los siguientes:

Contar con firma electrónica (e.firma).

Tener a la mano la información contable-fiscal, como ingresos, deducciones, pérdidas fiscales e inversiones, entre otros.

Estar al corriente con: Declaraciones de pagos provisionales Declaraciones anuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) Declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamiento, honorarios, RESICO de personas físicas, dividendos, entre otros. La emisión de tus recibos de nómina, así como el entero de las retenciones correspondientes, al verificar en el Visor de nómina que no existan diferencias.



El SAT indicó que para pagar por transferencia electrónica, a través del banco, es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 28 de febrero de 2023.