Son estudios de los problemas que derivan del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de los contribuyentes La P...

Son estudios de los problemas que derivan del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de los contribuyentes La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un análisis sistémico, en el que hizo algunas sugerencias para disminuir las poblemáticas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la falta de citas de la autoridad fiscal. La Prodecon es un organismo público que ayuda a los pagadores de impuestos que se sienten afectados por actos de las autoridades fiscales. Como parte de las actividades que realiza la Prodecon se encuentra la elaboración de análisis sistémicos. Pero ¿qué son los análisis sistémicos?

¿Qué son los análisis sistémicos de la Prodecon?

De acuerdo con información publicada por la Prodecon, dicho concepto se refiere al estudio de los problemas que derivan del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de los contribuyentes, en general o de un grupo o categoría.

¿Cuáles son las formas de iniciar un procedimiento de un análisis sistémico?

La Prodecon puede iniciar un análisis sistémico de oficio o mediante la solicitud de un contribuyente. Los análisis sistémicos se realizan a través de un procedimiento de investigación y análisis de información, proporcionada por las áreas sustantivas de la Prodecon, de estudios técnicos de la normatividad interna de las autoridades fiscales, criterios, reglas de resolución miscelánea o aplicativos electrónicos, para identificar las problemáticas que ocasionan perjuicios a los contribuyentes.

¿Cuál es el objeto de promover un análisis sistémico?

El objetivo de los análisis sistémicos es proponer a la autoridad fiscal federal correspondiente las medidas correctivas, sugerencias o recomendaciones que procedan para salvaguardar los derechos fundamentales de los contribuyentes, asegurar su trato equitativo o simplificar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la elaboración de un análisis sistémico?

Los elementos que se toman en cuenta para la elaboración de un análisis sistémico son los siguientes:

El planteamiento de los aspectos involucrados en el problema sistémico de que se trate

La materia sobre la que versa la problemática y

Las prácticas administrativas o criterios de la autoridad que ocasionen el problema, o la disposición legal o normativa de la que deriva.

¿Cuáles son los datos que debe contener el análisis sistémico?

El análisis de la Prodecon debe contener los siguientes datos:

La exposición de los antecedentes que originaron las violaciones a los derechos de los contribuyentes;

La mención del problema sistémico, con la descripción e identificación de las prácticas de las autoridades que lo configuran y

Las observaciones y consideraciones con las que la Prodecon estima que las autoridades responsables deben resolver la problemática sistémica.

La autoridad fiscal tiene un plazo de 30 días naturales para emitir su informe con relación al análisis sistémico emitido.

¿Qué pasa cuando la Prodecon recibe el informe de la autoridad fiscal?

Lleva a cabo mesas de trabajo para buscar una solución a la problemática detectada o punto de acuerdo de las sugerencias propuestas o, en su caso, emite la recomendación que corresponda, o bien, el acuerdo que resulte del procedimiento.

¿Cuál es el término que tiene la autoridad para informar por escrito a la Prodecon si acepta o no la recomendación?

Tiene 10 días hábiles siguientes a la notificación de la recomendación.

¿Cuál es el término que tiene la autoridad fiscal para proporcionar las pruebas que acrediten el cumplimiento de la recomendación?

Tiene 30 días hábiles siguientes a la aceptación de la recomendación.