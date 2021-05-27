Este acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa implementarse en el marco de la OCDE El G7, grupo que incluye a los siete países más ricos del mundo, está muy cerca de llegar a un acuerdo para imponer un impuesto mínimo internacional para las empresas trasnacionales. El acuerdo, según reporta el Financial Times, podría ser alcanzado tan pronto como este viernes, luego del progreso logrado por funcionarios de estos países. Este acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa implementarse en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo de la OCDE sería, en palabras del diario británico "la sacudida a los impuestos a las corporaciones más grande del siglo", con lo que se dificultaría su capacidad de transferir sus ganancias a jurisdicciones con baja tributación. Además, así se aseguraría que las grandes empresas de servicios digitales de los Estados Unidos peguen más impuestos en los países en que concretan ventas. Estados Unidos, con Biden como presidente, ha apoyado la propuesta dentro del G7 para llegar a un consenso. Para ello disminuyó la tasa de impuesto mínimo del 21 al 15%, con la finalidad de hacerla más atractiva internacionalmente. Además, ha reiterado la oferta de permitir que una fracción de las ganancias globales de las grandes multinacionales sean gravadas con base en el país en que hayan hecho sus ventas. De acuerdo al Financial Times, el país norteamericano se ha mostrado confiado las últimas semanas, respecto al apoyo de los países miembro, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Francia y el Reino Unido han puesto especial énfasis en este último aspecto durante las negociaciones. En Londres, ministros y oficiales del gobierno han dicho que quieren asegurarse de que el gobierno estadounidense habla en serio, haciendo pasar la iniciativa por el congreso. Otros países del G7, como Alemania e Italia, han hecho manifestaciones públicas de apoyo. Por su parte, el G20, de cuyo grupo es miembro México, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo análogo en verano de este año. Sin embargo, funcionarios cercanos a las pláticas dijeron al rotativo británico que octubre podría ser una fecha más realista.

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