El asistente virtual OrientaSAT te ayudará a resolver tus dudas sobre Mis Cuentas. En marzo de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció un nuevo servicio de asistencia virt...

El asistente virtual OrientaSAT te ayudará a resolver tus dudas sobre Mis Cuentas. En marzo de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció un nuevo servicio de asistencia virtual conocido como OrientaSAT. Se trata de un chatbot; es decir, una inteligencia artificial que hace las veces de asistente virtual a través de un chat. Es el primer filtro de atención para atender las dudas de los contribuyentes y atiende de manera gratuita e inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año. En su primera etapa, OrientaSAT se implementó para ayudar a los contribuyentes en la presentación de la declaración anual de personas físicas 2020.

Agregan más funciones

Esta semana, el SAT anunció que ampliaría las funciones de OrientaSAT. Ahora, el asistente servirá para resolver las dudas el aplicativo "Mis cuentas", que cuenta con los siguientes apartados:

**Factura fácil:**aquí puedes generar y enviar la factura al correo electrónico de tu cliente, cancelar las que hayas elaborado en esta aplicación, así como consultar o recuperar las emitidas y recibidas. Si eres donataria autorizada puedes generar tus facturas de donativo.

Mi contabilidad: te sirve para llevar el control de tus operaciones, así como realizar consultas de los registros efectuados; al hacer uso de este apartado, considera que los registros que realices correspondan a operaciones por las que no hayas generado una factura electrónica.

te sirve para llevar el control de tus operaciones, así como realizar consultas de los registros efectuados; al hacer uso de este apartado, considera que los registros que realices correspondan a operaciones por las que no hayas generado una factura electrónica. Mis declaraciones: aquí debes seleccionar las obligaciones que te corresponde declarar, las puedes actualizar cuando realices alguna modificación. Además de presentar y consultar tus declaraciones, también puedes practicar la presentación de la declaración bimestral utilizando el Simulador.

aquí debes seleccionar las obligaciones que te corresponde declarar, las puedes actualizar cuando realices alguna modificación. Además de presentar y consultar tus declaraciones, también puedes practicar la presentación de la declaración bimestral utilizando el Simulador. Mi nómina: si tienes trabajadores, este apartado es para ti. Aquí puedes emitir sus facturas de nómina, solo debes capturar tu información y los datos de tus trabajadores en los rubros Datos del patrón y Datos de los trabajadores, respectivamente.

Puedes entrar a OrientaSAT en este enlace. Solamente debes proporcionar tu correo electrónico y tu RFC. Una vez dentro, solamente debes escribir tus dudas sobre "Mis cuentas".

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.