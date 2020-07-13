Algunas de las medidas incluyen realizar los registros de entrada y salida de los huéspedes de manera escalonada. Los protocolos de seguridad que deberá seguir el sector hotelero, con la finalidad ...

Algunas de las medidas incluyen realizar los registros de entrada y salida de los huéspedes de manera escalonada. Los protocolos de seguridad que deberá seguir el sector hotelero, con la finalidad de reducir el riesgo de contagios de COVID-19, fueron dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¿Servirán para reactivar este importante sector de la economía?

Antes de una reapertura se deberá contar con lo siguiente

Soluciones sanitizantes para el uso diario de limpieza y desinfección

Equipo de protección personal

Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de usuarios y trabajadores

Señalización de las medidas como sana distancia, lavado de manos frecuente, etc.

Barreras físicas para las áreas de atención a clientes, proveedores, visitas y actividades administrativas.

Comunicación constante con los trabajadores, proporcionando la suficiente información del virus SARS-CoV2.

Establecer protocolos de seguridad sanitaria.

Organizar los sentidos de circulación de los clientes para evitar cualquier contagio.

Implementar horarios de desinfección frecuente, sobre todo para las superficies con alto contacto

Analizar el número de trabajadores que pueden permanecer en un área, tomando en cuenta la sana distancia de 1.5 metros.

Configurar la temperatura del lavavajillas de 65°C a 70°C

Fomentar el uso de pago en línea a los clientes

Designar a una parte específica de la plantilla para el manejo del dinero.

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Esto es lo que se deberá seguir durante la jornada laboral

Para los servicios de lavandería

Utilizar detergente habitual para el lavado de ropa de cama, toallas, etc, de las personas alojadas, a una temperatura de 65 a 70 °C.

La ropa deberá permanecer en una bolsa plastificada en todo momento hasta que sea lavada.

Lavado frecuente de la ropa de cama y toallas.

Evitar sacudir la ropa de uso común cuando sea manipulada.

En la cocina

Desinfección de los empaques de los proveedores antes del almacenamiento.

Limpieza constante de las superficies de alto contacto, como puertas, manijas, cuchillos etc.

En el caso de compartir utensilios de trabajo será necesario sanitizarlos antes de utilizarlos.

En el elevador

Sanitizar los botones de los elevadores constantemente.

Mantener sana distancia en todo momento, con señalamientos en el piso.

En recepción

Controlar aforos y mantener la sana distancia en las áreas comunes.

Filtros sanitarios de detección en las entradas

Realizar los registros de entrada y salida de los huéspedes de manera escalonada.

Evitar compartir objetos de uso personal.

Uso de gel antibacterial después de cada intercambio de objetos entre huéspedes y colaboradores.

Desinfección constante de llaves o tarjetas de acceso a las habitaciones cada que se requiera.

Solicita a los huéspedes que te informen si presentan sintomatología compatible de COVID-19, en caso de una respuesta positiva, se deberán seguir las medidas pertinentes, así como el seguimiento del caso.

En la habitación

Retirar de las habitaciones folletos, acrílicos informativos, libros y plumas.

En cada fin de turno se debe realizar limpieza del carrito de servicio.

Ventilación constante de la habitación sin utilizar aparatos electrónicos para este fin.

Evitar sacudir la ropa de cama en el interior de la habitación.

Se utilizarán guantes para la manipulación de los textiles usados.

En el caso de que algún huésped presente síntomas compatibles con COVID-19 Utilizar equipo de protección personal para ingresar a la habitación No se deberá ingresar con el carro de limpieza. Utilizar papel desechable para hacer la limpieza o insumos específicos para esa área. Retirar la ropa de cama y las toallas expuestas en una bolsa aparte, indicando que esta pertenece a un posible riesgo de contagio. Limitar el acceso del huésped a las áreas comunes. Cuando el cliente abandone definitivamente la habitación, retirar y sustituir los rollos de papel higiénico, bolsas de aseo, etc, y desecharlas. Realizar la sanitización de la habitación.



En las piscinas

Limpieza diaria de camastros, mesas, barandales, etc.

Mantener los niveles de hipoclorito de sodio y pH del agua de las piscinas conforme a la normatividad vigente.

Separar las toallas sucias inmediatamente después de ser utilizadas por los huéspedes.

Realizar retrolavado de filtros constantemente.

Personal de limpieza

Implementación de un programa de sanitización constante con énfasis en las áreas comunes.

Ventilar todas las habitaciones y áreas comunes a diario.

Áreas infantiles

Limpieza frecuente, con mayor recurrencia en zonas de alto contagio.

Los padres y tutores tendrán como exigencia procurar una higiene de manos constante.

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Recomendaciones sanitarias generales

Estas son las medidas de prevención que se deberán acatar durante la estancia en los centros de trabajo:

Mantener una distancia de por los menos 1.5 metros entre las personas.

Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente, así como el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70% al comienzo del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles, después de usar el baño y al final del turno.

Evitar el contacto de manos sobre el rostro.

Queda prohibido compartir cualquier objeto de uso personal, tales como teléfonos, audífonos y otros dispositivos; plumas, equipo de protección personal.

Todos los trabajadores deberán tomarse la temperatura diariamente, si ésta es mayor de 37.5°C, deberás reportarla al jefe directo, así como al personal de salud de la empresa.

Usa siempre el equipo de protección personal.

En caso de utilizar uniforme laboral, este deberá de retirarse y empaquetarse al final de la jornada para el regreso a casa.

En caso de utilizar el transporte público, se recomienda desinfectar las manos antes de abordar, usar cubrebocas, procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de las personas y al salir de la unidad de transporte nuevamente sanitizar las manos.

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