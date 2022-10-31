Un ministro de la Suprema Corte presentó un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, en el que propone que los jueces no apliquen en forma automática esta medida cautelar El presidente ...

Un ministro de la Suprema Corte presentó un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, en el que propone que los jueces no apliquen en forma automática esta medida cautelar El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se propone que la prisión preventiva oficiosa no se aplique de manera automática y se revise caso por caso; el mandatario acusó que quieren beneficiar a las empresas factureras. “Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que está proponiendo: que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros. La Corte otra vez”, respondió el mandatario a una pregunta, ayer en conferencia matutina

¿Qué plantea el proyecto de la Suprema Corte?

El ministro Luis María Aguilar presentó el pasado lunes un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, en el que propone que los jueces no apliquen en forma automática esta medida cautelar, sino que la sometan a debate y resuelvan teniendo en cuenta los derechos fundamentales. De acuerdo con La Jornada, en septiembre pasado, el ministro había retirado un proyecto sobre el mismo asunto, en el que planteaba "inaplicar" el artículo 19 de la Constitución y que no logró en la Corte la votación necesaria para su aprobación.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que el proyecto de Aguilar pretende dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como contrabando y su equiparable; la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas en determinadas modalidades y cuantías.

Subrayó que estos supuestos se equiparan a delincuencia organizada en la ley que regula la delincuencia organizada y en los códigos Penal y de Procedimientos Penales. “El proyecto quiere que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con una serie de ventajas y comodidades procesales, cuando son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco. Y en la Ley de Seguridad Nacional también se señaló que esto va contra el país, porque finalmente es una afectación al interés público y las finanzas nacionales” dijo en conferencia de prensa matutina. Al respecto, el presidente reprochó que el Poder Judicial promueva la impunidad y se abran las puertas a la corrupción dejando a los impartidores de justicia la decisión sobre quiénes deben estar en la cárcel por la comisión de delitos graves.