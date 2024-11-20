El Ejecutivo Federal presentó el Paquete Económico 2025 sin cambios en las principales leyes fiscales. Aquí te explicamos qué implica para el ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, además de lo...

El Ejecutivo Federal presentó el Paquete Económico 2025 sin cambios en las principales leyes fiscales. Aquí te explicamos qué implica para el ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, además de los puntos clave de la Ley de Ingresos.

El pasado 15 de noviembre de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en representación del Ejecutivo Federal, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2025, que incluye la Reforma Fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin cambios en las leyes fiscales principales

El Ejecutivo cumplió con su promesa de no realizar modificaciones significativas en las leyes fiscales para el ejercicio 2025. Esto significa que los marcos normativos del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal de la Federación (CFF) permanecerán sin alteraciones.

Puntos clave de la Ley de Ingresos 2025

Aunque las leyes fiscales no cambiaron, sí hubo ajustes específicos dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, entre los cuales destacan:

Montos de recargos:

Se mantienen los recargos establecidos en el Artículo 8 para casos de prórroga en el pago de créditos fiscales. Productos no autorizados:

Modificación en los factores aplicables sobre ciertos productos, según lo dispuesto en el Artículo 11. Estímulos fiscales:

Los estímulos previstos en el Artículo 16 permanecen sin cambios. Tasa de retención ISR:

La tasa de retención anual del ISR sobre intereses sigue en el 0.50%.

¿Qué significa esto para los contribuyentes?

La estabilidad en las leyes fiscales principales brinda certeza a los contribuyentes y permite una planeación fiscal más efectiva para empresas y personas físicas. Sin embargo, los ajustes en la Ley de Ingresos son importantes de considerar para evitar imprevistos en los próximos meses.

Consulta el Paquete Económico completo

La SHCP ha puesto a disposición del público los documentos completos del Paquete Económico 2025, los cuales puedes descargar a través de los enlaces oficiales.