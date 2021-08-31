Para proporcionar la información de los contratos de subcontratación, el IMSS habilitó un portal con la herramienta denominada ICSOE. Con la reforma al outsourcing, las personas físicas o morales q...

Para proporcionar la información de los contratos de subcontratación, el IMSS habilitó un portal con la herramienta denominada ICSOE. Con la reforma al outsourcing, las personas físicas o morales que ofrezcan subcontratación de servicios especializados tendrán que proporcionar la información de sus contratos. La Ley del Seguro Social (LSS), en su artículo 15-A, establece que la persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas, deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. Para cumplir con dicha obligación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó un portal con la herramienta denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE). La semana pasada, el IMSS habilitó por un momento el portal, luego lo deshabilitó e informó que era falso que estuviera habilitado. Pero al parecer, ahora sí se mantendrá disponible para las empresas de servicios especializados. El portal del IMSS está disponible en el siguiente enlace: www.imss.gob.mx/icsoe

Acceso a la plataforma del ICSOE

El artículo indica que para el caso de los contratistas, se prevé que el acceso a la herramienta se hará de la siguiente manera:

Ingresar con la e.firma otorgada por el SAT de la persona física, y tratándose de la persona moral, el acceso debe ser con la e.firma de la persona moral y no la del representante legal. Copia simple del registro que te otorgó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada. Registrar la información de los contratos celebrados en el periodo a reportar. La información de las y los trabajadores con los que se prestó el servicio especializado o se ejecutó la obra especializada, pudiendo ingresarla de forma masiva o individualmente. Enviar la información, firmándola con e.firma.

Asignación de usuario y registro de capturistas

Fiscalia prevé que el sistema asignará un usuario y se permitirá registrar a distintos capturistas, debiendo seguir los siguientes pasos:

Una vez registrado el capturista por el contratista, el capturista generará su contraseña. El sistema le enviará un correo con una liga para ello. Capturar la información de los contratos que el contratista haya celebrado en el periodo a reportar. La información de las y los trabajadores con los que prestó el servicio especializado o ejecutó la obra especializada, podrás ingresarla uno a uno o a través de carga masiva. Al concluir con la captura de todos los contratos del periodo a reportar, por el sistema, avisar al contratista para que él revise y en su caso firme la informativa.

– Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16192

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