En vacaciones y días inhábiles no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante la Procuraduría La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon ) dio a conocer re...

En vacaciones y días inhábiles no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante la Procuraduría La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon ) dio a conocer recientemente la reducción de su horario hábil de atención en oficinas y de recepción de documentación oficial en las unidades presenciales y virtual de recepción de documentos, notificaciones y archivo. El nuevo horario hábil de la Prodecon se reduce 2 horas, ya que anteriormente era de 9:00 am a 5:00 pm, y ahora será de 9:00 a 3:00 pm.

Días inhábiles de la Prodecon

El 13 de enero de 2023, la Prodecon dio a conocer los días inhábiles y los periodos generales de vacaciones para el 2023, mediante la publicación del Acuerdo General número 001/2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este acuerdo se establecen los días que la Procuraduría no laborará durante el ejercicio 2023. La Procuraduría informó que no dará atención a contribuyentes ni recepción de documentación los días inhábiles ni los correspondientes a los periodos generales de vacaciones.

Días inhábiles

Los sábados y domingos

Lunes 6 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Lunes 20 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de abril

Lunes 1 de mayo y viernes 5 de mayo

Jueves 2 y lunes 20 noviembre

Lunes 25 de diciembre

Periodos vacacionales de la Procuraduría

Del lunes 17 al viernes 28 de julio

Del lunes 18 de diciembre de 2023 al martes 02 de enero de 2024

En dichos periodos no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante las unidades administrativas adscritas a la Procuraduría. En el acuerdo se menciona que se exceptúan de la suspensión de actividades con motivo de los períodos vacacionales del año 2023 a las unidades administrativas adscritas a la Secretaría General, cuyo personal gozará de sus periodos vacacionales conforme las cargas de trabajo lo permitan; por lo que, para las áreas y unidades administrativas que participen en los procedimientos de contrataciones públicas seguirán corriendo los plazos y términos legales en los actos, trámites y procedimientos que se sustancien ante ellas.