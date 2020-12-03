Hay distintas opciones para comprar una casa sin crédito Infonavit o Fovissste. Estas 3 son las principales Es común que las personas piensen que no pueden comprar una casa por no contar con un cré...

Hay distintas opciones para comprar una casa sin crédito Infonavit o Fovissste. Estas 3 son las principales Es común que las personas piensen que no pueden comprar una casa por no contar con un crédito social, como el que otorgan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Ambos son organismos gubernamentales que facilitan el acceso a créditos muy ventajosos para las clases populares.

¿Cómo comprar una casa sin crédito Infonavit o Fovissste?

Sin embargo, existen otras opciones para comprar una vivienda. Para saber cómo se puede comprar casa sin cotizar en Infonavit o Fovissste, el portal de finanzas personales Mi Bolsillo publicó un texto con las siguientes opciones:

1. Financiamiento inmobiliario

Esta opción cuenta con varios beneficios para aquellos que adquieran una casa, entre ellos se encuentra que con este financiamiento pueden comprar, construir o también remodelar la vivienda. Además, no son necesarios tantos requisitos, sólo se requiere ser mayor de edad, tener identificación oficial y comprobar domicilio. Pero es importante que se conozca el avalúo del inmueble y la cantidad que se puede destinar mensualmente. Actualmente, muchas empresas son una alternativa para las personas que no son derechohabientes, las cuales ofrecen su apoyo para adquirir una vivienda sin tener un crédito bancario o gubernamental.

2. Sociedad Hipotecaria Federal

Esta es una institución que pertenece al sistema bancario mexicano, y otorga financiamientos destinado a las siguientes personas que no están afiliados al Infonavit o Fovissste:

Asalariadas.

Formales.

Informales.

Profesionistas.

La Sociedad Hipotecaria Federal tiene diversos esquemas para comprar un inmueble y distintos plazos de pagos, que por lo regular son de 5 hasta 25 años. Entre los requisitos que se tienen que cumplir se encuentran los siguientes:

Dar un enganche por lo menos del 20% considerando el valor del predio

Comprobar ingresos.

No tener un mal historial crediticio.

3. Instituciones bancarias

Otra alternativa es tramitar un crédito hipotecario en el banco. Diferentes sistemas bancarios comerciales ofrecen el crédito hipotecario. Se trata de una opción que representa una competencia para los créditos que otorga el gobierno, porque ofrecen bajas tasas de interés. Se debe considerar que al momento de que sea autorizado el crédito, la persona se compromete a pagarlo, de acuerdo a las condiciones y lineamientos estipulados en el contrato. Por eso, es recomendable leer con detenimiento el convenio antes de aceptarlo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta en su página de internet con un simulador de crédito hipotecario donde puedes conocer qué banco cobra menos intereses, cuál es la mensualidad más barata, cuál es el desembolso inicial más económico, entre otra información. Para acceder a un crédito hipotecario debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un buen perfil crediticio.

Comprobar ingresos mínimos de 15 a 20 mil pesos al mes.

Tener un capital inicial.

Antigüedad en el trabajo actual.

Un aval.

Con información de Mi Bolsillo

https://www.mibolsillo.com/creditos/Como-puedes-comprar-casa-sin-cotizar-en-Infonavit-o-Fovissste-20201215-0021.html

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