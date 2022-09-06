La Modalidad 40 ofrece la posibilidad de incrementar el salario base de cotización y alcanzar una pensión de hasta 25 salarios mínimos. La Modalidad 40 o Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una opción para quienes quieran seguir cotizando en los seguros de invalidez y vida y de retiro en edad avanzada y vejez, en caso de que haya sido dado de baja por un patrón. Actualmente los derechohabientes pagan una cuota mensual equivalente al 10.057 por ciento del salario de cotización; sin embargo, a partir del próximo año los trabajadores podrán observar un aumento de 1.09 puntos porcentuales, es decir un total del 11.166 por ciento en 2023.

Aumentan cuotas del IMSS

Los aumentos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023 seguirán siendo de 1.09 puntos porcentuales año con año, hasta alcanzar el total de 18.8 por ciento en el 2030. "En enero de 2023 vamos a tener un seguro social más caro, pero sólo es la rama que tiene que ver con cesantía de edad avanzada y vejez, es la única que se modifica y lo hará gradualmente dependiendo del salario del trabajador llegará hasta 11 y 12 puntos." explicó en entrevista con El Contribuyente, Rolando Silva Briceño Integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Después de las modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentará en un 1.09 por ciento a partir del próximo año y de acuerdo con el especialista, el dinero de las Administradora de Fondos para el Retiro no alcanzará para comprar una pensión. "El dinero que hay en las Afores no alcanza para comprar una pensión, eso es muy claro. ¿Cómo hacemos para que sí alcance hay que poner más dinero. En esta modificación efectivamente habrá que poner más dinero, pues vamos a pasar de 6.5, que era lo que se depositaba en la cuenta del trabajador hasta un 15, con diferentes composiciones depende de cuánto gana el trabajador, va a poner el Estado, el patrón y el trabajador." dijo en entrevista. Asimismo, detalló que con estas modificaciones se hace un seguro social más caro para los patrones con la intención de que sea más el dinero el que se deposita y los trabajadores puedan tener al final de la vida laboral un saldo mayor que el ayuda a la gente a tener una pensión más digna y funcional, en consecuencia, dijo, como estas son las ramas que se pagan en la modalidad 40, se va a incrementar de la misma forma. "Cuando te vas a la Modalidad 40 lo que haces es pagar lo que te toca a ti y lo que le tocaba a tu patrón, y por consecuencia se vuelve mas caro. Este mismo incremento lo va a sufrir quien esté cotizando por su cuenta", explicó.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Modalidad 40?

Para acceder a esta modalidad, se deben cumplir los siguientes puntos:

No cotizar actualmente bajo ningún régimen del seguro social

En los últimos cinco años, contar con por lo menos 53 semanas cotizadas, con uno o varios patrones

No pueden haber pasado más de cinco años desde la última relación de trabajo

En cuanto a documentos, necesitas los siguientes: