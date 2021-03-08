Podemos mencionar que en la actualidad las diversas aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales de imágenes son las favoritas del momento, de allí la novedad por utilizar los nuevos mods para whatsapp. Por consiguiente, en nuestro artículo hablaremos sobre la novedades del uso de los mods para whatsapp, así mismo te invitamos a continuar con nosotros y conocer la información del tema para su aplicación.

Mod de WhatsApp

Decimos que es una modificación al software creada por manos ajenas a la original, usan la aplicación que está en Google Play para añadirle más herramientas, es decir, como una de las aplicaciones de comunicación directa por mensajes usados. Así mismo, existen infinidad de mods para whatsApp en la web los cuales harán que el uso que le damos a estas aplicaciones sea más fácil y eficiente. Por lo tanto, esta opción se ha vuelto cada vez más popular en los últimos tiempos, es decir, se ha constituido en una necesidad para determinados usuarios pues estas extensiones que buscan no son incluidas por los desarrolladores originales.

Mods de WhatsApp más populares

Indicamos que existen multitud de extensiones o mods para WhatsApp que puedes descargar, desde las más populares hasta las menos conocidas abarcan desde las que ofrecen una gran cantidad de herramientas extras hasta las pocas, pero extraordinarias. Por consiguiente, en el vasto océano que es la web hay variedad, unos aparecen y otros desaparecen o cambian de nombre, su búsqueda puede resultar difícil en muchas de ellas renacen al cabo de un tiempo. Así mismo, entre los mods de WhatsApp más populares destacan los que ofrecen mayor asistencia, así como privacidad, en otras palabras, brinda más ventajas en el ámbito de privacidad y seguridad en el tema de multimedia. A continuación podemos mencionar algunos Mods para Whatsapp más populares, encontramos:

Plus**:** Este es uno de los más populares entre los usuarios que quieren mayor funcionalidades que las que ofrece la versión oficial, es decir, se trata de una aplicación de apariencia similar pero en la que vamos a poder personalizar prácticamente todo, podremos enviar y descargar, además, fotos a su calidad y tamaño originales, no serán comprimidas como en WhatsApp, y también podrás instalar diferentes temas para individualizar. GB: En este MOD encontramos una de las funciones más interesantes, la opción de utilizar en una misma aplicación dos cuentas de WhatsApp diferentes, dos números en el mismo teléfono, de forma simultánea, coincide con el anterior en muchas de sus funcionalidades, como ocultar horas de conexión, enviar archivos grandes de lo permitido por la versión oficial o configurar colores, descargar temas y demás cuestiones de diseño. Yo WhatsApp: Además de ampliar el tamaño de archivos hasta 700 MB, incluye funcionalidades de privacidad que son interesantes, como elegir quién puede llamar, deshacerte de los checks en el envío y recepción de mensajes, una amplia variedad de emojis u ocultar que la gente sepa cuándo estás escribiendo o grabando un audio. Gio: A simple vista es bastante similar a la versión original de WhatsApp porque respeta su interfaz, es decir, añade miles de opciones de temas de personalización para que cada usuario configure a su gusto cómo quiere navegar, entre sus opciones extra de seguridad se incluye un curioso modo avión con el que al desconectarse del programa pero con el que podrás seguir navegando y utilizando tu móvil de forma normal.

Ventajas de usar mods de WhatsApp

Decimos que muchas de estas extensiones ofrecen muchas opciones de personalización, privacidad y cambios de look que varían de una a otra. Ahora bien, entre las principales ventajas de usar mods de WhatsApp es que pueden brindar un cambio de temas para la interfaz, es decir, esto es algo que en la versión original no se puede apreciar y que a muchos les encanta. Por lo tanto, están los que añaden una gran variedad de emojis, más animaciones, variedad de paquetes de stickers y/o GIF, a fin de cuentas, esto suele ser algo muy limitado en WhatsApp original. Mencionamos que otra de las ventajas de usar mods de WhatsApp es que muchos de ellos protegen al máximo la calidad de los archivos, de esta manera la propiedad de imagen no pierde nada al ser enviada, incluso, añaden más formatos para las imágenes. Finalmente, tenemos la opción de poder colocar contraseña a una conversación en particular, así podremos tener una privacidad asegurada. En conclusión, podemos ver que el uso de este tipo de versiones trucadas de WhatsApp sin licencia oficial nos puede resultar muy útil en el caso que de que busquemos opciones de personalización o si vamos a usar sus características novedosos, como la opción de remitir archivos más grandes o las funciones para ampliar la privacidad que incluyen la gran mayoría. Así mismo, aunque la mayoría de los MODs intentan incluir actualizaciones antibaneo en sus aplicaciones, lo cierto es que si WhatsApp nos pilla utilizando una de sus versiones modificadas no oficial podría bloquear tu número, es decir, puede echar de su servicio de forma temporal o definitiva, un riesgo grande teniendo en cuenta que no podremos volver a comunicar con los contactos ni regresar de ninguna forma.