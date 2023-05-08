Entre las facultades de Martínez Dagnino se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la sus...

Entre las facultades de Martínez Dagnino se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la suspensión de autorizaciones de importación El 4 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un acuerdo por el que el jefe de la dependencia, Antonio Martínez Dagnino, delegó algunas de sus facultades a sus subordinados directos. Es decir, a los titulares de las seis administraciones generales:

Administrador General de Recaudación

Administrador General de Auditoría Fiscal Federal

Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior

Administrador General de Grandes Contribuyentes

Administrador General de Hidrocarburos y

Administrador General Jurídico

Se trata del "Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria", que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre las facultades del Jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la suspensión de autorizaciones de importación. Entre los cambios establecidos en el acuerdo, se encuentran los siguientes:

Dejar sin efectos los CSD

Ahora los titulares de las administraciones de Grandes Contribuyentes, Auditoría Fiscal Federal, Comercio Exterior e Hidrocarburos contarán con el poder de dejar sin efectos los Certificados de Sello Digital (CSD), así como restringir el uso del certificado de e.firma o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables para la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Reducción de multas

Las administraciones de Auditoría Fiscal Federal, Comercio Exterior e Hidrocarburos podrán reducir las multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus atribuciones o las determinadas por los contribuyentes sobre los que se estén aplicando.

Visitas domiciliarias

Adicionalmente, al titular de Auditoría Fiscal Federal se le concede la facultad de llevar a cabo visitas domiciliarias y requerir informes, datos o documentos para verificar el cumplimiento de obligaciones de entidades financieras y sociedades cooperativas.

Embargo de bienes

El titular de Recaudación tendrá a su cargo, entre otras funciones, emitir la declaratoria de embargo de bienes, así como tramitar y resolver las solicitudes de reducción de multas determinadas e impuestas por las autoridades competentes o las determinadas por los contribuyentes. También podrá realizar la donación o destrucción de los bienes embargados, cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente.

Rechazo de beneficios para la región fronteriza sur

El Administrador de Hidrocarburos podrá emitir a los contribuyentes la resolución mediante la que les comunique que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los estímulos para la región fronteriza sur.

Autorizaciones de importación y exportación temporal

En tanto que el titular de Comercio Exterior podrá otorgar, modificar, renovar, prorrogar, suspender o cancelar las autorizaciones de importación y exportación temporal. También podrá autorizar el retorno de mercancías, inclusive el retorno seguro de vehículos de procedencia extranjera; importación definitiva de mercancías destinadas a la seguridad nacional; reexpedición y traslado a la franja o región fronteriza o al resto del territorio nacional de mercancías importadas, según corresponda. El acuerdo entró en vigor el viernes 5 de mayo de 2013, y puede ser consultado aquí.