Luisa María Alcalde, titular de la STPS, dejó en claro que no habrá una segunda prórroga a la reforma a la subcontratación. Inicialmente, el 1 de agosto era el último día para cumplir con los cambi...

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, dejó en claro que no habrá una segunda prórroga a la reforma a la subcontratación. Inicialmente, el 1 de agosto era el último día para cumplir con los cambios establecidos en la reforma al outsourcing. Sin embargo, después de varias peticiones por parte de especialistas, legisladores y la iniciativa privada, el Congreso de la Unión aprobó la ampliación del plazo hasta el 1 de septiembre. Aunque los empresarios celebraron la prórroga, argumentaron que el tiempo no era suficiente para cumplir con todos los requisitos, pero ya es prácticamente un hecho que no conseguirán una segunda prórroga.

No habrá otra prórroga

Ayer en el marco de la Expo Pyme 2021, organizada por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Luisa María Alcalde, titular Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró que no habrá otra prórroga. Alcalde señaló que ha habido una actitud de cumplimiento de las empresas, y esto se traduce en que dos millones 700 mil trabajadores ya han salido del esquema de subcontratación. La funcionaria también habló sobre los plazos del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y los efectos laborales y fiscales de la reforma.

Ha habido algunas dudas de si va haber otro plazo, y no habrá otra prórroga. El 1 de septiembre vencen los diferentes plazos transitorios en materia de la reforma de subcontratación. El 24 de abril comenzaron los plazos transitorios para que se regularizaran las plantillas laborales a través de sustituciones patronales. El REPSE es un registro en línea y consideramos que es fundamental que todas aquellas empresas que no se hayan registrado todavía, lo hagan antes del 1 de septiembre, a partir de esa fecha, inician los efectos de la Ley, no solo en materia laboral sino fiscal, y eso implica que no podrán deducirse aquellos servicios especializados sino se cuenta con dicho registro.

En este sentido, Alcalde resaltó que hasta el momento 106 mil empresas han iniciado el trámite con el REPSE, y 48 mil ya lo terminaron. Con información de Milenio y El Economista https://www.milenio.com/negocios/no-habra-otra-prorroga-para-que-empresas-apliquen-ley-de-outsourcing https://www.eleconomista.com.mx/empresas/No-habra-otra-prorroga-para-la-entrada-en-vigor-de-la-reforma-en-materia-de-outsourcing-Maria-Luisa-Alcalde-20210824-0111.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.