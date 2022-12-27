Las tarifas de ISR para las personas físicas 2023 fueron actualizadas con la inflación generada desde diciembre de 2020 a noviembre de 2022 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Dicho anexo incluye las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2023, las cuales fueron actualizadas con la inflación generada desde diciembre de 2020 a noviembre de 2022. La última actualización que sufrieron las tarifas fue en 2021, considerando la inflación hasta diciembre de 2020. Las tarifas que se aplican en el cálculo del ISR que pagan las personas físicas se deben actualizar de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas, así lo establece el artículo 152 de la Ley del ISR. La Ley del ISR establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos. El documento publicado en el DOF contiene las tarifas de ISR para las personas físicas en el ejercicio 2023 en las diferentes periodicidades: Mensual, quincenal, decenal y semanal.

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