El SAT puede auditar cualquier cuenta bancaria en México, desmintiendo la idea de cuentas "fiscales" y "no fiscales". Según especialistas, esta falsa creencia pone en riesgo a quienes intentan evad...

El SAT puede auditar cualquier cuenta bancaria en México, desmintiendo la idea de cuentas "fiscales" y "no fiscales". Según especialistas, esta falsa creencia pone en riesgo a quienes intentan evadir impuestos, ya que todas las cuentas están sujetas a revisión

En México, existe la creencia errónea de que se pueden clasificar las cuentas bancarias en fiscales y no fiscales, cada una con usos específicos para propósitos tributarios o personales.

¿Qué son las cuentas bancarias fiscales?

Se considera que las cuentas fiscales son aquellas utilizadas para cumplir con obligaciones tributarias, manejando ingresos y egresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Y las cuentas no fiscales?

Por otro lado, se piensa que las cuentas no fiscales sirven para actividades personales o no relacionadas con la tributación directa, bajo la creencia de que no serían revisadas por el SAT.

No existen las cuentas fiscales y no fiscales

El especialista fiscal Mario Beltrán desmiente esta clasificación. Según Beltrán, todas las cuentas bancarias están sujetas a revisión por el SAT, independientemente de su uso o propósito.

En un video, el asesor destacó que es sorprendente que, en la actualidad, muchas personas físicas sigan creyendo en esta distinción.

"Algunas personas usan esta clasificación porque tienen ingresos que no quieren declarar para evitar el pago de impuestos. Creen que, dependiendo del color del banco, el SAT no podrá revisar las cuentas y no les cobrará impuestos", explicó.

El SAT puede auditar cualquier cuenta

Beltrán recordó que el SAT tiene un plazo de hasta cinco años para revisar las cuentas bancarias de los contribuyentes. Aunque la revisión puede depender del monto de las transacciones, cualquier depósito o transferencia puede ser cuestionado por la autoridad fiscal.