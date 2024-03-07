Esta declaración anual tendrá información de dos estados financieros: balance general y estado de resultados, porque la autoridad fiscal eliminó los estados de flujo de efectivo y de cambios en el capital contable La declaración anual de personas morales es una obligación fiscal de las empresas y entidades jurídicas, que consiste en presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un resumen de sus actividades financieras. El 1 de abril de 2024 es la fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual del ejercicio fiscal 2023. Ariana Martínez, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a Reforma que la plataforma permite revisar lo que se incorporó como información precargada que genera el SAT, lo que puede ayudar a detectar a tiempo un error de cálculo en pago de impuestos. La especialista recomendó a los contribuyentes utilizarlo para confirmar que la información contenida sea correcta y se reúna con anticipación toda aquella que no viene y se vaya a sumar como parte de esta declaración. Martínez recordó que esta declaración anual tendrá información de dos estados financieros: balance general y estado de resultados, porque la autoridad fiscal eliminó los estados de flujo de efectivo y de cambios en el capital contable, que sí fueron contemplados antes. Además, en esta ocasión ya se podrán incluir las pérdidas fiscales por amortizaciones no previstas en el formulario, si las hubo. Esto no era posible antes, y representa una mejora que los contribuyentes deben tener en cuenta. Para poder usar el simulador, es necesario contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña o, en su caso, la e.firma. La experta sugirió a las personas morales que también usen la guía y el minisitio con información que el SAT tiene disponible en su sitio web para la correcta presentación de la declaración anual.