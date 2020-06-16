A partir del 15 de junio comenzó el periodo de transición al color naranja del semáforo epidemiológico. El orden de las aperturas será gradual y siguiendo un calendario que aquí mostramos. El 15 de...

A partir del 15 de junio comenzó el periodo de transición al color naranja del semáforo epidemiológico. El orden de las aperturas será gradual y siguiendo un calendario que aquí mostramos. El 15 de junio comenzó el periodo de transición al color naranja del semáforo epidemiológico. La motivación detrás de esta medida es que la economía reabra de una manera ordenada y gradual. Sin embargo, la Ciudad de México seguiría en rojo. Cuando comunicó esta medida, a fines de la semana pasada, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, exhortó por enésima vez a la población a respetar las medidas sanitarias. Ya las conocemos de memoria: quien no tenga necesidad de salir siga con el aislamiento, se use el cubrebocas y se cumpla con las medidas de higiene recomendadas, como el lavado de manos o el estornudo “de etiqueta”. También informó que la transición al semáforo epidemiológico en naranja, será gradual y de acuerdo a la siguiente calendarización:

15 de junio, fin del hoy no circula temporal, reapertura de estaciones del metro y del metrobús.

16 de junio, reinicio de la industria manufacturera.

18 de junio, reapertura de los micronegocios.

19 de junio, reinserción de los servicios profesionales, científicos y técnicos.

22 de junio, reincorporación de tianguis y mercados.

23 de junio, se libera el centro histórico de la ciudad.

24 de junio, reabrirán hoteles con una capacidad de hasta el 30%, así como un 40% de cobertura en los restaurantes.

25 de junio, centros comerciales y tiendas departamentales podrán regresar con el 30% de su capacidad.

28 de junio, los servicios religiosos con capacidad de sólo el 50%.

https://twitter.com/GobCDMX/status/1271492850161573888 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/el-fiscoanalista-sat-amplio-servicio-para-generar-contrasena-desde-casa/

Reglas básicas que deberán seguir los negocios

Estas son las diez reglas básicas que deberán seguir las actividades económicas durante su incorporación a la nueva normalidad:

Utilizar equipo de protección personal (EPP); es decir caretas, cubrebocas, lentes de seguridad. Limpiar y desinfectar espacios y superficies de trabajo. Mantener la sana distancia de 1.5 m., así como seguir con el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial. Utilizar sólo ventilación natural, debido a que la recirculación del aire está prohibida. Señalizar las entradas y salidas del establecimiento, así como los asientos cancelados y filas de espera. Implementar un horario laboral escalonado para los trabajadores de la actividad económica. Mantener a los colaboradores en casa, así como mantener intactos los derechos laborales de los mismos. Instalar filtros sanitarios en las entradas y salidas del centro de trabajo, con la finalidad de detectar de manera oportuna síntomas por COVID-19 en los trabajadores, así como seguir el protocolo de seguridad del posible infectado. Las empresas que cuenten con más de 30 colaboradores en su plantilla, deberán realizar pruebas de detección del coronavirus semanalmente. En caso de que uno de los empleados presente algún contagio, deberá ser enviado a su casa, al igual que las personas que tengan relación directa con esa persona, respetando los derechos laborales de los mismos.

Las actividades económicas deberán registrarse en el portal del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de llevar un control, así como comprometerlas a seguir los lineamientos de las medidas sanitarias durante la reapertura de estas a la nueva normalidad. Dicho registro se podrá realizar en “Llave CDMX”. Deberá firmarse una carta compromiso después de completar el registro, la cual deberá estar visible dentro del centro de trabajo, con la finalidad de que las autoridades sepan que el negocio cumple con los lineamientos establecidos por el gobierno de la Ciudad de México. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/el-imss-te-ensena-como-cuidar-a-los-adultos-mayores-ante-el-covid-19/ Con información de Gobierno de la Ciudad de México.

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