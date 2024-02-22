Desde hace un tiempo, el mercado laboral experimentó fuertes cambios que fueron posibles gracias a los avances tecnológicos, con transformación digital se pudo mantener a flote todos los negocios. ...

Desde hace un tiempo, el mercado laboral experimentó fuertes cambios que fueron posibles gracias a los avances tecnológicos, con transformación digital se pudo mantener a flote todos los negocios. El campo laboral actual es muy diverso, contando con la convivencia de varias generaciones y una fuerza laboral mixta que converge en las tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, Big data, cloud computing y mucho más. A raíz de esta evolución, la demanda de profesionales en el sector tecnológico se ha incrementado, y cada vez más empresas destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a la transformación digital, abriendo paso al desarrollo de programas académicos como las Maestrias de Inesdi Business Techschool que generan nuevos talentos en las áreas más competitivas del sector tecnológico.

Máster en inteligencia artificial para la transformación de negocios

Se trata de un máster destinado a ofrecer respuestas y aplicaciones al uso más adecuado de la IA en los puestos de trabajo, para que los profesionales puedan aprovechar con éxito esta herramienta en sus empresas y contribuir al mejoramiento del panorama global. Una vez finalizado el máster, los profesionales egresados podrán ejercer como responsables de proyectos de IA, expertos en desarrollo de sistemas con ayuda de IA, consultores tecnológicos y responsables del desarrollo de IA dentro de los diferentes sectores de la compañía.

Máster en DevOps y Cloud computing

Es una de las maestrías más solicitadas en esta era moderna, donde las empresas requieren profesionales capacitados en el diseño, construcción, administración y configuración de proyectos en la nube. Abarca desde el desarrollo hasta la operatividad de software empresarial, manteniendo a la empresa en un buen nivel competitivo dentro del mercado tecnológico. Sus salidas profesionales te permitirán ejercer como director de tecnología de información, consultor de proyectos relacionados con software y cloud computing, arquitecto de sistemas y director de operaciones.

Máster en full stack developer

El desarrollo de productos web es una tendencia imparable en los negocios modernos, a través de este máster podrás obtener una visión global de cada etapa que da vida a los productos web, manteniendo la fiabilidad y rapidez del desarrollo de una aplicación web sin restarle calidad, encargándose del análisis de los requerimientos de la aplicación hasta su lanzamiento y monitoreo. Sus salidas profesionales son: Full stack developer, desarrollador front end y back end, gestor de proyectos y tech lead.

Máster en big data y analytics

Es una maestría que brinda seguridad en cuanto al almacenamiento, gestión y análisis de datos de la empresa, sus empleados, los clientes e incluso el mercado laboral. El manejo adecuado de los datos permite tomar decisiones informadas en detalle que tendrán la mínima cantidad de repercusiones negativas en la empresa. Al terminar la maestría el profesional egresado no solo podrá liderar con éxito los proyectos de Big Data, sino que podrá ejercer también como analista de datos, consultor externo y chief data officer.

Máster en fintech e innovación financiera

Este máster cubre la transformación digital en el sector bancario, a través de la aparición de empresas fintech que ofrecen servicios financieros y soluciones de reskilling y upskilling 100% digitales para el manejo adecuado de las finanzas empresariales sin que tengas que recurrir a las típicas instituciones bancarias. Este programa ofrece las siguientes salidas laborales: Fintech project manager, innovation manager, manager de emprendimiento y manejo de startups. ¡Esperamos que estas maestrías sean de tu agrado para incursionar en las tendencias profesionales del sector tecnológico!