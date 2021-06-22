La reforma fiscal no debe verse como una herramienta que arreglará inmediatamente los problemas de recaudación. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenr...

La reforma fiscal no debe verse como una herramienta que arreglará inmediatamente los problemas de recaudación. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, adelantó que buscará presentar una reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022, en septiembre. Hasta el momento, no se han dado muchos detalles sobre los cambios específicos, pero sí se ha dejado claro que no se aumentarán impuestos. A través del combate a factureras y a la evasión fiscal, el fortalecimiento en la inspección fiscal en aduanas y el comercio exterior, Buenrostro cree que se puede conseguir un incremento en la recaudación del 2% del producto interno bruto (PIB). Aunque actualmente ya trabaja en la reforma fiscal, en 2020 la funcionaria dijo que todo esto sería posible a través de una miscelánea fiscal. El economista y periodista Enrique Quintana también ha dicho que la reforma no incrementará las tasas impositivas, sino que se centrará en crecer la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes. Parece que estas ideas han sido bien vistas por especialistas. Recientemente, Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF dijo que el mensaje de no aumentar impuestos es positivo, sobre todo para la inversión y el crecimiento económico. Además, indicó que desde el IMEF ven bien la simplificación del cumplimiento de obligaciones fiscales así como el aumento de la base de contribuyentes.

Se necesita capital político

Sin embargo, las propuestas no servirán sin capital político. En entrevista con El Universal, Rodrigo Barros Reyes Retana, director de estudios Económicos de Santander México, explicó que este es un factor necesario para lograr la reforma. Según Barros, la probabilidad de una reforma fiscal de fondo es muy baja; también dijo que hubiera sido más fácil aprobarla antes, cuando había más capital político. Por esto, el especialista dice que los más probable es que solamente veremos pequeños cambios administrativos.

Reforma no traerá cambios inmediatos

Barros, quien también fue titular de la Unidad de Política de Ingresos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que las reformas fiscales no tienen resultados inmediatos. Según él, las reformas son cíclicas y sus efectos son a largo plazo; de hecho, en el corto plazo, puede que bajen un poco el crecimiento económico del país. Este es otro factor que podría llevar a que se adopten cambios administrativos en lugar de una reforma completa. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-capital-politico-imposible-que-haya-reforma-fiscal-analista

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