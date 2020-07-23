Varios especialistas han pedido al SAT que abra la posibilidad de pasar algunos trámites presenciales (como renovar e.firma y alta de nuevas empresas) al terreno digital. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de varias dependencias del gobierno que ha tenido que posponer citas presenciales por la pandemia de COVID-19. A esto hay que sumarle una falta de personal y de servicios a distancia, lo que resulta en que el SAT ha estado saturado desde hace meses.

No se pueden crear nuevas empresas

De hecho, según información de *Impuestum,*el SAT lleva más de dos meses sin publicar citas para que las personas morales se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con los especialistas, no existe una opción para hacer el trámite de forma digital. Así, las empresas deberán esperar hasta que las oficinas del fisco regresen a la normalidad. De acuerdo con Ernesto Méndez Moreno, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León en entrevista con Reforma, el problema es que no se están creando nuevas empresas durante la pandemia. Aunque el especialista se refiere a Monterrey y Nuevo León, la misma situación se ha dado en todo el país. Según Méndez Moreno, en marzo, al iniciar la pandemia, el SAT redujo personal en diferentes trámites. Uno de ellos es la inscripción de empresas ante el RFC. A esto hay que añadir que no están agendando nuevas citas presenciales. Así, es casi imposible que las personas morales se den de alta en el RFC.

Ni renovar la e.firma

Otro de los principales problemas de la saturación del fisco es que los contribuyentes no pueden renovar su e.firma. A lo largo de todo el mes de junio, de acuerdo con El Financiero, no hubo espacios disponibles para tramitar la e.firma. Durante este mes, fue casi imposible conseguir una cita presencial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La e.firma es un un archivo digital seguro y cifrado que identifica a los contribuyentes. El SAT la utiliza para realizar algunos trámites, para los que requiere que los tributarios porten el archivo en un dispositivo de almacenamiento externo, como una memoria USB.

Especialistas piden al SAT que ofrezca soluciones a distancia

Por todo esto, diversos especialistas han pedido al fisco que mejore sus sistemas de atención en línea. Por ejemplo, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) presentó recientemente algunas sugerencias para que el SAT resuelva esta situación. En primer lugar, el fisco debe trabajar en procesos alternos de atención a los contribuyentes, con herramientas a distancia. También deben asegurarse de que la atención a contribuyentes se dé a través de plataformas actualizadas para evitar problemas técnicos. Por último, abrir la posibilidad de hacer trámites a distancia de forma provisional. Cuando todo regrese a la normalidad, algunos datos se confirmarán presencialmente. De acuerdo con el ICPNL, recientemente el SAT dio a conocer una aplicación para que las personas físicas renovaran su e.firma sin ir de manera presencial. El problema es que, hasta el momento, el SAT no ha sacado una aplicación parecida para personas morales. El Instituto también señaló otros ejemplos de trámites del SAT que se pueden hacer en línea. Por ejemplo, la solicitud de reducción depagos provisionales para personas morales. A inicios de julio, se abrió la posibilidad de tramitarla en línea. De acuerdo con el ICPNL, esto demuestra que varios trámites que actualmente solamente se pueden hacer de forma presencial pueden cambiarse a un formato en línea.

¿Cuándo darán citas?

En un documento para los asociados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se informó que las citas para los diversos trámites en todo el país se liberarán de manera paulatina conforme el semáforo epidemiológico que rija en cada entidad a partir de junio. Pero el IMCP aclaró que no se cuenta con una fecha o número exacto de citas a otorgar. Esto dependerá de cada administración desconcentrada y de diversas premisas que el sistema considera. Por eso, el IMCP invitó a sus asociados a consultar de forma continua el portal del SAT para solicitar citas, para poder identificar los espacios disponibles.

Con información de Reforma y El Financiero.

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