El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo sobre la suspensión de plazos legales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como medida preventiva para hacer frente al corona...

El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo sobre la suspensión de plazos legales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como medida preventiva para hacer frente al coronavirus. Las instituciones gubernamentales, una a una, van entrando en cuarentena. En esta ocasión es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La diferencia es que, contrario a lo que en días pasados hicieron otras instancias, esta vez ya no se estableció una fecha para retomar labores. El organismo defensor publicó un acuerdo firmado por su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, en el que se determina la suspensión de los términos y plazos legales a partir del 26 de marzo con la finalidad de prevenir contagios por el nuevo coronavirus responsable de la pandemia. A diferencia de lo que otras instituciones como la Condusef hicieron, respecto a poner una fecha específica a la suspensión de los plazos, la CNDH informó que la suspensión tendría efecto hasta que se emita un nuevo acuerdo que ponga fin al aplazamiento.

Dicho acuerdo contiene:

La suspensión de los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de los trámites y procedimientos competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Continuarán en labor las áreas sustantivas, tales como quejas, presentación de denuncias y, en general, todos los mecanismos de protección de derechos humanos que esta Comisión Nacional está obligada a prestar.

El acuerdo entró en vigor el 26 de marzo de 2020. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/esto-dice-la-declaracion-de-emergencia-sanitaria-por-fuerza-mayor/ Con información del Diario Oficial de la Federación.

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