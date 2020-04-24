Se dio a conocer que la casa del empresario Miguel Alemán Velasco fue embargada por el SAT; sin embargo, el grupo afectado ya anuncio un acuerdo con la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó sellos de embargo precautorio en el domicilio de la Fundación Miguel Alemán Valdés, ubicada en Polanco y domicilio fiscal de Miguel Alemán Velasco. Esto tras conocerse de la insolvencia de la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Magnani, y de la cual Velasco es responsable solidario. El 25 de marzo se dio a conocer que arrendadoras decomisaron un total de 27 aviones de la aerolinea Intejet debido a la insolvencia para pagar la renta de las aeronaves por la crisis que afecta a la compañía propiedad de Alemán Magnani, hijo del ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco. En agosto del año pasado, el SAT dio a conocer que estaba en proceso “un acto de cobro por el adeudo de una aerolínea, el cual se encuentra en litigio ante la autoridad judicial”. Por la pandemia, la aerolínea dejó de operar vuelos internacionales a partir del 24 de marzo y sólo mantiene los vuelos nacionales. En este sentido, Grupo Alemán, empresa propietaria de Interjet, en un comunicado reconoció que dicho embargo fue producto de los adeudos fiscales y la falta de solvencia de la aerolínea. “La colocación de estos sellos es un acto administrativo-precautorio que forma parte del proceso legal que paralelamente se sigue con las autoridades del SAT [...] sin que ello implique la condonación de impuestos” , señaló la empresa. De esta manera anunciaron que han llegado a un acuerdo con la autoridad tributaria del país con respecto al cumplimiento de sus obligaciones hacendarías, después de que se diera a conocer que se había embargado el inmueble propiedad de éste grupo. La empresa agregó que “el proceso de finiquito de los pasivos de Interjet requiere la garantía de pago del adeudo pendiente a la fecha, el cual se encuentra en trámite, por lo que se debe cumplir con el proceso que marca la ley”, lo que incluye la colocación de los sellos de forma precautoria, para evitar que los bienes sean vendidos o transladados.

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