Algunos especialistas creen que las propuestas de la Miscelánea Fiscal 2021 darán más herramientas de fiscalización al SAT. El 8 de septiembre, el ejecutivo federal envió su propuesta de Paquete Ec...

Algunos especialistas creen que las propuestas de la Miscelánea Fiscal 2021 darán más herramientas de fiscalización al SAT. El 8 de septiembre, el ejecutivo federal envió su propuesta de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021 a la Cámara de Diputados. Uno de los documentos que integran el Paquete Económico es una iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales. Se trata de la Miscelánea Fiscal para 2021. De acuerdo con contadores y fiscalistas, los cambios propuestos darían al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más facultades fiscalizadoras; además, harían más complicado el proceso para que contribuyentes recuperen saldos a favor. Estos son algunos de los cambios más importantes:

Regla antiabuso

Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con la regla general antiabuso, establecida en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). La reforma fiscal de 2020 introdujo la regla general antiabuso, que busca combatir prácticas con las que los contribuyentes se colocan en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación, lo que genera inequidad y problemas de elusión, que afectan la recaudación. La regla general antiabuso en vigor es aplicable para operaciones que carecen de una razón de negocios y generan un beneficio fiscal. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el séptimo y último párrafo del artículo 5-A del CFF. La parte final de dicho párrafo establece lo siguiente: “Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal”. La finalidad de esta frase es aclarar que la reclasificación que realicen las autoridades fiscales sobre las operaciones de los contribuyentes, como parte de la regla general antiabuso, no involucra por su sola aplicación, sanciones en materias distintas a la administrativa fiscal.

Plazo para aclaración de sellos cancelados

También se propone establecer en el artículo 17-H Bis, del CFF, un límite temporal de 40 días hábiles para que aquellos contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI, puedan presentar solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas, o para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida. En este sentido, se ampliará de tres a 10 días el plazo para aclaración de sellos cancelados.

El SAT podrá suspender o disminuir obligaciones de contribuyentes inactivos

Por otro lado, se propone adicionar la fracción XII, en el apartado C, del artículo 27, del CFF, para señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá suspender o disminuir obligaciones que los contribuyentes tengan registradas ante el RFC, cuando determine que éstos no han realizado ningún tipo de actividad en los últimos tres ejercicios previos.

Especialistas creen que cambios a Miscelánea Fiscal 2021 hará más agresivo al SAT

Además de estos cambios, también están los que han generado más polémica. Por ejemplo, el uso de grabadoras y celulares en las visitas domiciliarias; los embargos a terceros relacionados con factureras, y el uso de datos biométricos por el SAT. Todo esto, de acuerdo con especialistas, facilitará las tareas de fiscalización del SAT. Como recoge el periódico Reforma, Alfredo Esquivel Boeta del despacho Andersen Tax & Legal opina que los cambios al CFF son más agresivos que los de ISR e IVA. En entrevista con el mismo medio, Luis Fernando Balderas Espinosa, encargado de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon, dice que algunos cambios harán más difícil que el contribuyente recupere saldos a favor. En este sentido, si el contribuyente solicita una devolución y no está localizable en su domicilio fiscal, se tomará como no presentada.Esto podría afectar especialmente a profesionistas independientes. Cuando soliciten una devolución y salgan a trabajar, podría darse el caso de que la autoridad no los encuentre en su domicilio. Aquí puedes seguir leyendo a detalle los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal 2021. Con información de Reforma https://reforma.com/vZX8hr/afilan-los-dientes-al-sat-para-2021/ TAMBIÉN TE PUEDE INTERESASR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-podria-implementar-servicio-de-verificacion-de-identidad-con-datos-biometricos/

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