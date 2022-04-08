Con este programa, el Infonavit prevé colocar en este año 2 mil créditos para terreno con uso de suelo habitacional o mixto. El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció el lanzamiento de Crediterreno Infonavit, con el cual los derechohabientes podrán adquirir un crédito para comprar un terrero con uso de suelo habitacional o mixto que incluya uso habitacional. En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto, dijo que este tipo de financiamiento tendrá un plazo de máximo 15 años y se podrá adquirir de forma individual. El monto máximo de financiamiento será de un millón 900 mil pesos. Además, dijo este programa surgió derivado de la reforma a la Ley del Infonavit en la que se establece que se puede adquirir una propiedad de suelo destinado para la edificación habitacional.

Sobre el programa

El programa entró en vigencia a partir de ayer y los beneficiados podrán usar su crédito hipotecario para la compra de un terreno para la construcción de vivienda e iniciar los trámites para determinar si cumplen con los requisitos y si el terreno que quieren es elegible para un Crediterreno. Para aprobar el crédito, algunas de las condiciones que debe tener el terreno es que cuente con servicios como agua, luz y drenaje, uso de suelo habitacional o mixto y esté ubicado dentro de un plan de desarrollo urbano del municipio correspondiente Para que los derechohabientes puedan acceder a dicho crédito, indicó, los terrenos que sean adquiridos deberán ubicarse cerca de centros de salud, escuelas, tiendas de abasto, espacios recreativos y fuentes de empleo. Asimismo, los terrenos tienen que estar fuera de cualquier zona de riesgo como cavernas, fallas geológicas, rellenos sanitarios, áreas de riesgo de inundación, entre otros. "Para comprobar que el terreno cumple con los requisitos, los derechohabientes deberán presentar el título de propiedad individual libre de gravamen, constancia de alineamiento y número oficial de terreno, avalúo, dictamen técnico de la propiedad y el documento oficial que acredite el uso de suelo habitacional o mixto que incluye uso habitacional", comentó. El Infonavit estima que de los 37 millones de hogares que hay en el país, 4 millones tienen interés en construir una vivienda, de los cuales 2.2 millones quieren adquirir un terreno para después construir una vivienda. Además, 60% de las personas que buscan mejorar o construir su vivienda, lo pretenden hacer con recursos propios, lo que impide tomar decisiones rápidas, seguras y de manera formal. Por lo que, para el Infonavit, dar un crédito para terreno es "una tarea de inclusión financiera", apuntó Martínez Velázquez.

Requisitos para solicitar el Crediterreno

Entre los requisitos para solicitar el crédito están:

Alcanzar 980 puntos en Infonavit

Haber cotizado 6 meses en el último trabajo

No ser mayor de 65 años

Para los trabajadores que viven en el centro y sureste del país, el instituto podrá otorgar un bono de 134 o 109 puntos, por ser zonas de alta demanda.

Con este programa, el Infonavit prevé colocar 2 mil créditos para terreno en este año.