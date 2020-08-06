Tal como se oye: hay un lío al interior del gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, y el partido que la llevó al poder por el uso obligatorio de cubrebocas. Nazario Sánchez, diputado de la bancada de Morena en la Ciudad de México, presentó el lunes una iniciativa para modificar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la entidad, en la cual propone multar a las personas que no utilicen cubrebocas en espacios comerciales o lugares cerrados. “El número de contagios no ha cedido debido a que no se han llevado a cabo al 100% las medidas sanitarias para mitigar el coronavirus. Quienes habitamos y transitamos en la Ciudad de México no hemos coadyuvado a resolver este grave problema de salud pública”, comentó Sánchez. El diputado dijo que los mexicanos no cumplen con todas las medidas de sanidad que dicta el gobierno capitalino, a pesar que los dueños, encargados o gerentes de los establecimientos se los pidan. Sin embargo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la iniciativa planteada por el diputado. “No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía, y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema durante una videoconferencia de prensa. La jefa de gobierno considera que imponer castigos o sanciones a los capitalinos ha provocado abusos por parte de autoridades de otros estados, por lo que dialogará con los diputados de Morena. “No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado, además, temas de abuso policial en otros lados, y no queremos caer”, comentó Sheinbaum. https://twitter.com/Claudiashein/status/1290679679297429507

Mientras tanto, Colima sí sancionará a los anti-cubrebocas

El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta anunció el martes que envió al congreso local la iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, así como otras medidas para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19). Esta medida no aplica para menores de 2 años o personas con problemas para respirar, para evitar ahogamientos. La propuesta establece que cuando una persona se rehúse a usar el cubrebocas o incurra en actos violentos, la autoridad podría aplicar una sanción, multa o clausura temporal o definitiva y arrestos por 36 horas. “No puede ser una cuestión voluntaria, hay mucha gente muy responsable, pero lamentablemente mucha gente que no; sigue habiendo, por diferentes razones, mucha gente que no lo quiere usar, cree que el virus es mentira, que no se enferma", comentó José Peralta. En caso de ser aprobada, la iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. En tal caso, las autoridades deberían realizar las medidas de difusión necesarias, a fin de dar a conocer a la población los alcances de la misma. https://twitter.com/nachoperaltacol/status/1290822970672164864

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