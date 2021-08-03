En lo que va del año, los actos de fiscalización del SAT han conseguido 247 mil millones de pesos. De enero a julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 10,710 audit...

En lo que va del año, los actos de fiscalización del SAT han conseguido 247 mil millones de pesos. De enero a julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 10,710 auditorías o actos de fiscalización. Esto llevó a la recaudación de ingresos adicionales por 247 mil millones de pesos; además, el fisco recaudó otros siete mil millones de pesos por multas. Los ingresos se pueden desglosar de la siguiente manera:

136 mil millones de pesos por recaudación secundaria. Esto incluye cobranza coactiva y actos de fiscalización a través de acciones para elevar la eficiencia recaudatoria.

111 mil millones de pesos por ingresos virtuales. Esto se refiere a montos que los contribuyentes ya no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales.

Otro dato importante es que por cada peso invertido en fiscalización, el SAT obtuvo 131.8 pesos de vuelta.

Más fiscalización y vigilancia

En el primer trimestre de 2021, se registraron 12,416,000 actos de comprobación. En estos actos se encuentran facultades de comprobación como correos, buzón tributario, mensajes de texto, etc. Los actos de vigilancia del SAT aumentaron 19% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la recaudación por estos medios no es óptima. En el primer trimestre la recaudación fue de 18 mil millones de pesos; esto es un 34% menos que lo recaudado por el mismo concepto en el mismo periodo de 2020. De acuerdo con especialistas, se espera que aumente la fiscalización debido a que no habrá reforma fiscal. Sin aumento de impuestos, la única alternativa del SAT para mejorar la recaudación es aumentar los actos de fiscalización. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/03/obtiene-sat-2477-mil-mdp-extras/

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