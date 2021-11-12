Se publicó en el DOF una nueva versión del listado de empresas digitales sin establecimiento en el país. En total suman 122 compañías. El pasado miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. La lista reúne los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. Hasta el 31 de octubre de 2021 hay 122 empresas en el listado.
Listado del SAT
|.
|Denominación o razón social
|Nombre comercial
|RFC
|Ciudad y país de origen
|1
|Arvato Digital Services LLC
|Arvato Digital Services LLC
|ADS071005BB5
|Estados Unidos de América
|2
|Amazon.Com.Ca, INC.
|AIN001129CD5
|Estados Unidos de América
|3
|Acamica, INC
|Acamica
|AIN1401026A0
|Estados Unidos de América
|4
|Alexa Internet
|Alexa Internet
|AIN970501J32
|Estados Unidos de América
|5
|Ancestry Ireland Unlimited Company
|Ancestry Ireland Unlimited Company
|AIU1109065Z7
|Irlanda
|6
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|AIU120412G29
|Irlanda
|7
|Avenu Learning LLC
|Avenu Learning LLC
|ALL190503L98
|Estados Unidos de América
|8
|Acorn Media Group, INC.
|Acorn Media Group, INC.
|AMG840410K2A
|Estados Unidos de América
|9
|Amazon Mexico Services, Inc.
|Amazon Mexico Services, INC.
|AMS130507JI3
|Estados Unidos de América
|10
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|ASE030509UJ6
|Gran Ducado de Luxemburgo
|11
|Amazon Services International, INC.
|Amazon Services International, INC.
|ASI030624312
|Estados Unidos de América
|12
|Adobe INC.
|ASI980914J25
|Estados Unidos de América
|13
|Amazon.com Services LLC
|Amazon.com Services LLC
|ASL020118JS5
|Estados Unidos de América
|14
|Apple Services Latam LLC
|Apple
|ASL1908207Z2
|Estados Unidos de América
|15
|Booking.Com B.V.
|Booking.Com B.V.
|BBV9706235T7
|Reino de los Países Bajos
|16
|Blizzard Entertainment, INC.
|Blizzard Entertainment, INC.
|BEI041203EC2
|Estados Unidos de América
|17
|Bloomberg Finance L.P.
|Bloomberg Finance L.P.
|BFL070605UE0
|Estados Unidos de América
|18
|Bloomberg L.P.
|Bloomberg L.P.
|BLP861208T34
|Estados Unidos de América
|19
|Bolt Operations Oü
|Bolt Operations Oü
|BOO180725AZ1
|República de Estonia
|20
|102111714 Saskatchewan INC
|Md Canada Wellness Solutions
|CDM200916477
|Canadá
|21
|Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl
|Cdss
|CDS971223NU8
|Confederación Suiza
|22
|Cambridge Institute Group, Sl
|Helloenglish.Mx
|CIG090128U62
|Reino de España
|23
|Contextlogic INC.
|Wish
|CIN1006253I4
|Estados Unidos de América
|24
|Coursera, INC.
|Coursera, INC.
|CIN111007CZ8
|Estados Unidos de América
|25
|Msci Limited
|Msci Limited
|COL0008171T0
|Reino Unido
|26
|Coupa Software Incorporated
|Coupa Software Incorporated
|CSI0602176E2
|Estados Unidos de América
|27
|Claro Video, LLC
|Claro Video
|CVL0609272C7
|Estados Unidos de América
|28
|Doubleverify INC.
|Doubleverify INC.
|DIN080527878
|Estados Unidos de América
|29
|Domestika, INC
|DIN1712202P4
|Estados Unidos de América
|30
|Dazn Limited
|Dazn Limited
|DLI1507065WA
|Reino Unido
|31
|Dgnet LTD.
|Dgnet LTD.
|DLT9810057Q4
|Reino Unido
|32
|Didi Mobility Information Technology Pte. LTD
|Didi Mobility Information Technology Pte. LTD
|DMI1712045J9
|República de Singapur
|33
|Digital River Ireland Limited
|Digital River Ireland Limited
|DRI050802ADA
|Irlanda
|34
|Escuela De Cocina Oü
|Escuela De Cocina Oü
|ECO200605G7A
|República de Estonia
|35
|Etsy, INC.
|EIN060214DZ7
|Estados Unidos de América
|36
|Expedia, INC.
|Expedia
|EIN131115UE7
|Estados Unidos de América
|37
|Expedia Lodging Partner Services Sarl
|Expedia Lodging Partner Services Sarl
|ELP091201J49
|Confederación Suiza
|38
|Ebay Marketplaces Gmbh
|Ebay Marketplaces Gmbh
|EMG1611031N6
|Confederación Suiza
|39
|Ea Swiss Sarl
|Ea Swiss Sarl
|ESS191121QX3
|Confederación Suiza
|40
|Fender Digital LLC
|Fender Digital LLC
|FDL151231HH2
|Estados Unidos de América
|41
|Funimation Global Group, LLC
|Funimation Global Group, LLC
|FGG000901J50
|Estados Unidos de América
|42
|Fiverr Inernational Ltd.
|FIL100429FUA
|Estado de Israel
|43
|Freelancer International Pty LTD
|Freelancer International Pty LTD
|FIP090108JQ2
|Commonwealth de Australia
|44
|Facebook Payments International Limited
|Facebook Payments International Limited
|FPI110310M26
|Irlanda
|45
|Fitch Solutions, INC.
|Fitch Solutions, INC.
|FSI970930EQ1
|Estados Unidos de América
|46
|Facebook Technologies Ireland Limited
|Facebook Technologies Ireland Limited
|FTI141010SU2
|Irlanda
|47
|Getabstract Ag
|Getabstract Ag
|GAG991018M63
|Confederación Suiza
|48
|Gameforge 4D Gmbh
|Gameforge
|GDG041109A45
|República Federal de Alemania
|49
|Google LLC
|Google LLC
|GLC021022EZ9
|Estados Unidos de América
|50
|Humble Bundle, INC.
|Humble Bundle, INC
|HBI101124BW0
|Estados Unidos de América
|51
|Harvard Business School Publishing Corporation
|Harvard Business School Publishing Corporation
|HBS930104RU6
|Estados Unidos de América
|52
|Hotmart B.V.
|Hotmart B.V.
|HBV140327SE4
|Reino de los Países Bajos
|53
|Hbo Digital Latin America LLC
|Hbo Digital Latin America LLC
|HDL170310NP7
|Estados Unidos de América
|54
|Homeaway.Com, INC.
|Homeaway.Com, INC.
|HIN050121KJ5
|Estados Unidos de América
|55
|Humor Rainbow, INC.
|Humor Rainbow, INC.
|HRI030530E38
|Estados Unidos de América
|56
|Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited
|Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited
|HSH1004271Z0
|Hong Kong
|57
|Habitissimo, S.L.U.
|Habitissimo, S.L.U.
|HSL090504K80
|Reino de España
|58
|Internationaal Belasting Documentatie Bureau Sin Tipo De Sociedad
|IBD400319SYA
|Reino de los Países Bajos
|59
|Imdb.Com, INC.
|Imdb.Com, INC.
|IIN071205L63
|Estados Unidos de América
|60
|Klab Inc.
|KIN000801PT3
|Japon
|61
|Linkedin Ireland Unlimited Company
|LIU091111UIA
|Irlanda
|62
|Latam Streamco INC.
|Latam Streamco INC.
|LSI1803076W6
|Estados Unidos de América
|63
|Microsoft Corporation
|Microsoft Corporation
|MCO091123MR8
|Estados Unidos de América
|64
|Msci Esg Research (Uk) Limited
|Msci Esg Research (Uk) Limited
|MER1312111T6
|Reino Unido
|65
|Match Group, Llc.
|Match Group, Llc.
|MGL070625931
|Estados Unidos de América
|66
|Match.Com Global Services Limited
|Match.Com Global Services Limited
|MGS090130S22
|Estados Unidos de América
|67
|The Mind Hub Company, S.L.
|The Mind Hub Company, S.L.
|MHC190614CM6
|Reino de España
|68
|Match.Com Latam Limited
|MLL201221RJ5
|Reino Unido
|69
|Myheritage LTD
|Myheritage LTD
|MLT030519II2
|Estado de Israel
|70
|Massive Media Match
|Massive Media Match Nv
|MMM130731AS8
|Reino de Bélgica
|71
|Mypengo Mobile USA INC
|Mypengo Mobile Usa Inc
|MMU050303K38
|Estados Unidos de América
|72
|Mtv Networks Latin America INC.
|Mtv Networks Latin America INC.
|MNL930329QN3
|Estados Unidos de América
|73
|Moco Studios Private Limited
|Moco Studios Private Limited
|MSP1712191HA
|República de Singapur
|74
|Majestic Solutions, S.L.
|Majestic Solutions, S.L.
|MSS1504274Z2
|Reino de España
|75
|Nintendo Of America INC.
|Nintendo Of America INC.
|NAI820223GR3
|Estados Unidos de América
|76
|Nutanix, INC.
|Nutanix, INC.
|NIN090922657
|Estados Unidos de América
|77
|Ncs Pearson, INC.
|Ncs Pearson, INC.
|NPI620328DP8
|Estados Unidos de América
|78
|Nba Properties, INC.
|Nba Properties, INC.
|NPI670830GU1
|Estados Unidos de América
|79
|Open Education Llc
|OEL101230JC7
|Estados Unidos de América
|80
|Ookla, LLC
|Ookla, LLC
|OLC040818269
|Estados Unidos de América
|81
|Overtier Operations
|Overtier
|OOP170215BQ2
|Islas Caimán
|82
|Prodigios Interactivos, S.A.
|PIS0002035B0
|Reino de España
|83
|Project Management Institute, INC.
|Project Management Institute, INC.
|PMI690916FG6
|Estados Unidos de América
|84
|Plentyoffish Media ULC
|PMU160101NZ9
|Canadá
|85
|Quinco & Cie Inc.
|QAC990916LC6
|Canada
|86
|Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A.
|Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A.
|QTP010305P69
|República Federativa De Brasil
|87
|Riot Games, INC.
|Riot Games, INC.
|RGI060509CE2
|Estados Unidos de América
|88
|Roku, INC.
|Roku, INC.
|RIN080201H69
|Estados Unidos de América
|89
|Royaltystat LLC
|Royaltystat LLC
|RLC000202Q66
|Estados Unidos de América
|90
|Rebuilding Technology Pte. LTD
|Rebuilding Technology Pte. LTD
|RTP181221NE7
|República de Singapur
|91
|Refinitiv Transaction Services Limited
|RTS870113C71
|Reino Unido
|92
|Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd.
|RTS990522VC2
|República de Singapur
|93
|Syngenta Agro Ag
|Syngenta Agro
|SAA450711IXA
|Confederación Suiza
|94
|Spotify Ab
|Spotify Ab
|SAB060412Q81
|Reino de Suecia
|95
|Sportradar Ag
|Sportradar Ag
|SAG070131B32
|Confederación Suiza
|96
|Socialbakers A.S.
|Socialbakers A.S.
|SAS100414QU4
|República Checa
|97
|Starzplay Direct Us, LLC
|SDU190401TZ9
|Estados Unidos de América
|98
|Samsung Electronics Co., LTD
|Samsung Electronics Co., LTD
|SEC681230LD9
|República de Corea
|99
|S&P Global INC
|S&P Global INC
|SGI160427JU7
|Estados Unidos de América
|10 0
|S&P Global Market Intelligence LLC
|S&P Global Market Intelligence INC
|SGM151116FN1
|Estados Unidos de América
|10 1
|Sony Interactive Entertainment LLC
|Sony Interactive Entertainment LLC
|SIE180319BC8
|Estados Unidos de América
|10 2
|Streamray INC.
|Streamray INC.
|SIN99040794A
|Estados Unidos de América
|10 3
|Stockx Llc
|Stockx Llc
|SLC150622926
|Estados Unidos de América
|10 4
|SONY MUSIC SOLUTIONS INC.
|SONY MUSIC SOLUTIONS INC.
|SMS870821C67
|Japon
|10 5
|S&P Opco, LLC
|S&P Opco, LLC
|SOL120629CC4
|Estados Unidos de América
|10 6
|Social Online Payments Limited
|Social Online Payments Limited
|SOP110313V65
|Irlanda
|10 7
|Slack Technologies Limited
|Slack Technologies Limited
|STL150227VB9
|Irlanda
|10 8
|Truvalia Global Classifieds Ood
|"Truvalia Global Classifieds" Ood
|TGC201002EI6
|República de Bulgaria
|10 9
|Twitch Interactive, INC.
|Twitch Interactive, INC.
|TII0609186MA
|Estados Unidos de América
|11 0
|Twitter, INC.
|Twitter, INC.
|TIN070419929
|Estados Unidos de América
|11 1
|Uber B.V.
|Uber B.V.
|UBV121024TN8
|Reino de los Países Bajos
|11 2
|UPWORK GLOBAL INC.
|UGI0301223D6
|Estados Unidos de América
|11 3
|Uber Motorbike B.V.
|Uber Motorbike B.V.
|UMB160114PN6
|Reino de los Países Bajos
|11 4
|Unity Technologies Aps
|Unity Technologies Aps
|UTA0706304G7
|Reino de Dinamarca
|11 5
|Vorwerk International & Co. Kmg
|Vorwerk
|VIA950721IH2
|Confederación Suiza
|11 6
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|VIL071126SJ6
|Reino de España
|11 7
|Various, INC.
|Various, INC.
|VIN9802107J4
|Estados Unidos de América
|11 8
|Wiser Educacao S.A.
|Wiser Educacao S.A.
|WES970620755
|República Federativa De Brasil
|11 9
|Wix.Com LTD.
|Wix
|WLT061005SK7
|Estado de Israel
|12 0
|Zwift, INC.
|Zwift, INC.
|ZIN1607014X5
|Estados Unidos de América
|12 1
|Zeptolab Uk Limited
|Zeptolab Uk Limited
|ZUL1101148LA
|Reino Unido
|12 2
|Zoom Video Communications, INC.
|Zoom Video Communications, INC
|ZVC110421C76
|Estados Unidos de América
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