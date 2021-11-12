Se publicó en el DOF una nueva versión del listado de empresas digitales sin establecimiento en el país. En total suman 122 compañías. El pasado miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. La lista reúne los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. Hasta el 31 de octubre de 2021 hay 122 empresas en el listado.

Listado del SAT
. Denominación o razón social Nombre comercial RFC Ciudad y país de origen
1 Arvato Digital Services LLC Arvato Digital Services LLC ADS071005BB5 Estados Unidos de América
2 Amazon.Com.Ca, INC. AIN001129CD5 Estados Unidos de América
3 Acamica, INC Acamica AIN1401026A0 Estados Unidos de América
4 Alexa Internet Alexa Internet AIN970501J32 Estados Unidos de América
5 Ancestry Ireland Unlimited Company Ancestry Ireland Unlimited Company AIU1109065Z7 Irlanda
6 Airbnb Ireland Unlimited Company Airbnb Ireland Unlimited Company AIU120412G29 Irlanda
7 Avenu Learning LLC Avenu Learning LLC ALL190503L98 Estados Unidos de América
8 Acorn Media Group, INC. Acorn Media Group, INC. AMG840410K2A Estados Unidos de América
9 Amazon Mexico Services, Inc. Amazon Mexico Services, INC. AMS130507JI3 Estados Unidos de América
10 Amazon Services Europe S.A R.L. Amazon Services Europe S.A R.L. ASE030509UJ6 Gran Ducado de Luxemburgo
11 Amazon Services International, INC. Amazon Services International, INC. ASI030624312 Estados Unidos de América
12 Adobe INC. ASI980914J25 Estados Unidos de América
13 Amazon.com Services LLC Amazon.com Services LLC ASL020118JS5 Estados Unidos de América
14 Apple Services Latam LLC Apple ASL1908207Z2 Estados Unidos de América
15 Booking.Com B.V. Booking.Com B.V. BBV9706235T7 Reino de los Países Bajos
16 Blizzard Entertainment, INC. Blizzard Entertainment, INC. BEI041203EC2 Estados Unidos de América
17 Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. BFL070605UE0 Estados Unidos de América
18 Bloomberg L.P. Bloomberg L.P. BLP861208T34 Estados Unidos de América
19 Bolt Operations Oü Bolt Operations Oü BOO180725AZ1 República de Estonia
20 102111714 Saskatchewan INC Md Canada Wellness Solutions CDM200916477 Canadá
21 Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl Cdss CDS971223NU8 Confederación Suiza
22 Cambridge Institute Group, Sl Helloenglish.Mx CIG090128U62 Reino de España
23 Contextlogic INC. Wish CIN1006253I4 Estados Unidos de América
24 Coursera, INC. Coursera, INC. CIN111007CZ8 Estados Unidos de América
25 Msci Limited Msci Limited COL0008171T0 Reino Unido
26 Coupa Software Incorporated Coupa Software Incorporated CSI0602176E2 Estados Unidos de América
27 Claro Video, LLC Claro Video CVL0609272C7 Estados Unidos de América
28 Doubleverify INC. Doubleverify INC. DIN080527878 Estados Unidos de América
29 Domestika, INC DIN1712202P4 Estados Unidos de América
30 Dazn Limited Dazn Limited DLI1507065WA Reino Unido
31 Dgnet LTD. Dgnet LTD. DLT9810057Q4 Reino Unido
32 Didi Mobility Information Technology Pte. LTD Didi Mobility Information Technology Pte. LTD DMI1712045J9 República de Singapur
33 Digital River Ireland Limited Digital River Ireland Limited DRI050802ADA Irlanda
34 Escuela De Cocina Oü Escuela De Cocina Oü ECO200605G7A República de Estonia
35 Etsy, INC. EIN060214DZ7 Estados Unidos de América
36 Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7 Estados Unidos de América
37 Expedia Lodging Partner Services Sarl Expedia Lodging Partner Services Sarl ELP091201J49 Confederación Suiza
38 Ebay Marketplaces Gmbh Ebay Marketplaces Gmbh EMG1611031N6 Confederación Suiza
39 Ea Swiss Sarl Ea Swiss Sarl ESS191121QX3 Confederación Suiza
40 Fender Digital LLC Fender Digital LLC FDL151231HH2 Estados Unidos de América
41 Funimation Global Group, LLC Funimation Global Group, LLC FGG000901J50 Estados Unidos de América
42 Fiverr Inernational Ltd. FIL100429FUA Estado de Israel
43 Freelancer International Pty LTD Freelancer International Pty LTD FIP090108JQ2 Commonwealth de Australia
44 Facebook Payments International Limited Facebook Payments International Limited FPI110310M26 Irlanda
45 Fitch Solutions, INC. Fitch Solutions, INC. FSI970930EQ1 Estados Unidos de América
46 Facebook Technologies Ireland Limited Facebook Technologies Ireland Limited FTI141010SU2 Irlanda
47 Getabstract Ag Getabstract Ag GAG991018M63 Confederación Suiza
48 Gameforge 4D Gmbh Gameforge GDG041109A45 República Federal de Alemania
49 Google LLC Google LLC GLC021022EZ9 Estados Unidos de América
50 Humble Bundle, INC. Humble Bundle, INC HBI101124BW0 Estados Unidos de América
51 Harvard Business School Publishing Corporation Harvard Business School Publishing Corporation HBS930104RU6 Estados Unidos de América
52 Hotmart B.V. Hotmart B.V. HBV140327SE4 Reino de los Países Bajos
53 Hbo Digital Latin America LLC Hbo Digital Latin America LLC HDL170310NP7 Estados Unidos de América
54 Homeaway.Com, INC. Homeaway.Com, INC. HIN050121KJ5 Estados Unidos de América
55 Humor Rainbow, INC. Humor Rainbow, INC. HRI030530E38 Estados Unidos de América
56 Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited HSH1004271Z0 Hong Kong
57 Habitissimo, S.L.U. Habitissimo, S.L.U. HSL090504K80 Reino de España
58 Internationaal Belasting Documentatie Bureau Sin Tipo De Sociedad IBD400319SYA Reino de los Países Bajos
59 Imdb.Com, INC. Imdb.Com, INC. IIN071205L63 Estados Unidos de América
60 Klab Inc. KIN000801PT3 Japon
61 Linkedin Ireland Unlimited Company Linkedin LIU091111UIA Irlanda
62 Latam Streamco INC. Latam Streamco INC. LSI1803076W6 Estados Unidos de América
63 Microsoft Corporation Microsoft Corporation MCO091123MR8 Estados Unidos de América
64 Msci Esg Research (Uk) Limited Msci Esg Research (Uk) Limited MER1312111T6 Reino Unido
65 Match Group, Llc. Match Group, Llc. MGL070625931 Estados Unidos de América
66 Match.Com Global Services Limited Match.Com Global Services Limited MGS090130S22 Estados Unidos de América
67 The Mind Hub Company, S.L. The Mind Hub Company, S.L. MHC190614CM6 Reino de España
68 Match.Com Latam Limited MLL201221RJ5 Reino Unido
69 Myheritage LTD Myheritage LTD MLT030519II2 Estado de Israel
70 Massive Media Match Massive Media Match Nv MMM130731AS8 Reino de Bélgica
71 Mypengo Mobile USA INC Mypengo Mobile Usa Inc MMU050303K38 Estados Unidos de América
72 Mtv Networks Latin America INC. Mtv Networks Latin America INC. MNL930329QN3 Estados Unidos de América
73 Moco Studios Private Limited Moco Studios Private Limited MSP1712191HA República de Singapur
74 Majestic Solutions, S.L. Majestic Solutions, S.L. MSS1504274Z2 Reino de España
75 Nintendo Of America INC. Nintendo Of America INC. NAI820223GR3 Estados Unidos de América
76 Nutanix, INC. Nutanix, INC. NIN090922657 Estados Unidos de América
77 Ncs Pearson, INC. Ncs Pearson, INC. NPI620328DP8 Estados Unidos de América
78 Nba Properties, INC. Nba Properties, INC. NPI670830GU1 Estados Unidos de América
79 Open Education Llc OEL101230JC7 Estados Unidos de América
80 Ookla, LLC Ookla, LLC OLC040818269 Estados Unidos de América
81 Overtier Operations Overtier OOP170215BQ2 Islas Caimán
82 Prodigios Interactivos, S.A. PIS0002035B0 Reino de España
83 Project Management Institute, INC. Project Management Institute, INC. PMI690916FG6 Estados Unidos de América
84 Plentyoffish Media ULC PMU160101NZ9 Canadá
85 Quinco & Cie Inc. QAC990916LC6 Canada
86 Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. QTP010305P69 República Federativa De Brasil
87 Riot Games, INC. Riot Games, INC. RGI060509CE2 Estados Unidos de América
88 Roku, INC. Roku, INC. RIN080201H69 Estados Unidos de América
89 Royaltystat LLC Royaltystat LLC RLC000202Q66 Estados Unidos de América
90 Rebuilding Technology Pte. LTD Rebuilding Technology Pte. LTD RTP181221NE7 República de Singapur
91 Refinitiv Transaction Services Limited RTS870113C71 Reino Unido
92 Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. RTS990522VC2 República de Singapur
93 Syngenta Agro Ag Syngenta Agro SAA450711IXA Confederación Suiza
94 Spotify Ab Spotify Ab SAB060412Q81 Reino de Suecia
95 Sportradar Ag Sportradar Ag SAG070131B32 Confederación Suiza
96 Socialbakers A.S. Socialbakers A.S. SAS100414QU4 República Checa
97 Starzplay Direct Us, LLC SDU190401TZ9 Estados Unidos de América
98 Samsung Electronics Co., LTD Samsung Electronics Co., LTD SEC681230LD9 República de Corea
99 S&P Global INC S&P Global INC SGI160427JU7 Estados Unidos de América
10 0 S&P Global Market Intelligence LLC S&P Global Market Intelligence INC SGM151116FN1 Estados Unidos de América
10 1 Sony Interactive Entertainment LLC Sony Interactive Entertainment LLC SIE180319BC8 Estados Unidos de América
10 2 Streamray INC. Streamray INC. SIN99040794A Estados Unidos de América
10 3 Stockx Llc Stockx Llc SLC150622926 Estados Unidos de América
10 4 SONY MUSIC SOLUTIONS INC. SONY MUSIC SOLUTIONS INC. SMS870821C67 Japon
10 5 S&P Opco, LLC S&P Opco, LLC SOL120629CC4 Estados Unidos de América
10 6 Social Online Payments Limited Social Online Payments Limited SOP110313V65 Irlanda
10 7 Slack Technologies Limited Slack Technologies Limited STL150227VB9 Irlanda
10 8 Truvalia Global Classifieds Ood "Truvalia Global Classifieds" Ood TGC201002EI6 República de Bulgaria
10 9 Twitch Interactive, INC. Twitch Interactive, INC. TII0609186MA Estados Unidos de América
11 0 Twitter, INC. Twitter, INC. TIN070419929 Estados Unidos de América
11 1 Uber B.V. Uber B.V. UBV121024TN8 Reino de los Países Bajos
11 2 UPWORK GLOBAL INC. UGI0301223D6 Estados Unidos de América
11 3 Uber Motorbike B.V. Uber Motorbike B.V. UMB160114PN6 Reino de los Países Bajos
11 4 Unity Technologies Aps Unity Technologies Aps UTA0706304G7 Reino de Dinamarca
11 5 Vorwerk International & Co. Kmg Vorwerk VIA950721IH2 Confederación Suiza
11 6 Verticales Intercom, Sociedad Limitada Verticales Intercom, Sociedad Limitada VIL071126SJ6 Reino de España
11 7 Various, INC. Various, INC. VIN9802107J4 Estados Unidos de América
11 8 Wiser Educacao S.A. Wiser Educacao S.A. WES970620755 República Federativa De Brasil
11 9 Wix.Com LTD. Wix WLT061005SK7 Estado de Israel
12 0 Zwift, INC. Zwift, INC. ZIN1607014X5 Estados Unidos de América
12 1 Zeptolab Uk Limited Zeptolab Uk Limited ZUL1101148LA Reino Unido
12 2 Zoom Video Communications, INC. Zoom Video Communications, INC ZVC110421C76 Estados Unidos de América

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