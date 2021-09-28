Un diputado de Morena presentó una iniciativa para fortalecer la atención a contribuyentes en los periodos de vacaciones del SAT. El 21 de septiembre, el diputado Manuel Rodríguez González, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para fortalecer la atención y solución de irregularidades a los contribuyentes, así como fortalecer la estrategia recaudatoria para el país en los periodos vacacionales.

Propuesta de guardias laborales en los periodos de vacaciones del SAT

Durante su presentación, el legislador indicó que su iniciativa pretende reformar el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF), para que las autoridades fiscales implementen guardias laborales con personal capacitado en las administraciones locales, para atender a los contribuyentes en las oficinas o en las plataformas digitales para la realización de trámites. Rodríguez González explicó que dentro de la estrategia recaudatoria del país, no debe de quedar de lado la atención y seguimiento continuo al contribuyente en los trámites que se deben de realizar ante el SAT.

Algunos trámites se interrumpen con los periodos de vacaciones del SAT

Un ejemplo de lo anterior, explicó el diputado, es cuando las autoridades fiscales retiran o cancelan la posibilidad del contribuyente de generar los Certificados de Sello Digital (CSD), cuya función es firmar digitalmente los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Esto, independiente de los motivos a los que dé lugar dicha cancelación. “Una vez que el contribuyente haya iniciado el procedimiento de declaración para subsanar las irregularidades que dieron origen a la cancelación, no hay razón para que la autoridad no resuelva a la brevedad su situación jurídica. Lo anterior, toda vez que el procedimiento se ve interrumpido o en su caso dicho trámite se cruza con los periodos de vacaciones generales de las oficinas del SAT”, añadió. Ante esta situación, el legislador precisó que los contribuyentes quedan desamparados al no poder dar continuidad a sus trámites, hasta que dichos servicios de atención y solución de irregularidades regresan a la normalidad, después de los periodos vacacionales. Y esto produce pérdidas económicas, al no poderse generar los CFDI por las actividades empresariales de los pagadores de impuestos. Para su dictaminación, el documento se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Puedes ver la información que publicó la Cámara de Diputados sobre la propuesta presentadaaquí / Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2021.

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