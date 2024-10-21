La recaudación fiscal del SAT sigue en ascenso, alcanzando 3.69 billones de pesos en el tercer trimestre de 2024. Gracias al Plan Maestro de Fiscalización, el crecimiento real fue del 5.3%, destaca...

La recaudación fiscal del SAT sigue en ascenso, alcanzando 3.69 billones de pesos en el tercer trimestre de 2024. Gracias al Plan Maestro de Fiscalización, el crecimiento real fue del 5.3%, destacando incrementos importantes en ISR, IVA e IEPS.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de soltar la bomba: la recaudación tributaria alcanzó 3.69 billones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2024, marcando un crecimiento real del 5.3% en comparación con el año pasado. En otras palabras, el SAT recaudó 346 mil millones de pesos más que en 2023.

Y eso no es todo: los mexicanos también están dejando su huella en los Impuestos sobre la Renta (ISR), con una recaudación de 2.03 billones de pesos, lo que supone 114 mil millones de pesos adicionales y un crecimiento del 1.1%.

El IVA tampoco se queda atrás, ya que generó 1.03 billones de pesos, un incremento de 85 mil millones de pesos que representa un aumento real del 4%. Pero el verdadero "ganador" en este trimestre fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que vio un espectacular crecimiento del 30.8%, alcanzando los 449 mil 938 millones de pesos. ¡Todo un boom recaudatorio!

Este impresionante repunte no se debe a nuevos impuestos ni a aumentos, sino al exitoso Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del SAT, que ha logrado poner "piso parejo" en el cobro de impuestos.