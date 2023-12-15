En teoría el subsidio al empleo está vigente, pero en la práctica quedará en desuso por esta razón Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta...

En teoría el subsidio al empleo está vigente, pero en la práctica quedará en desuso por esta razón Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por los ingresos que perciben. Debido a un concepto llamado impuesto progresivo, cuanto mayores son los ingresos de un contribuyente, mayor debe ser también la cantidad de impuestos a pagar.

¿Qué es el subsidio para el empleo?

Pero si el trabajador recibe un sueldo bajo, el Gobierno de México le concede un apoyo económico para complementar su ingreso. Eso es lo que se conoce como subsidio para el empleo. Para saber qué tarifa del subsidio al empleo se debe aplicar, se utiliza la siguiente tabla:

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo mensual $0.01 $1,768.96 $407.02 $1,768.97 $2,653.38 $406.83 $2,653.39 $3,472.84 $406.62 $3,472.85 $3,537.87 $392.77 $3,537.88 $4,446.15 $382.46 $4,446.16 $4,717.18 $354.23 $4,717.19 $5,335.42 $324.87 $5,335.43 $6,224.67 $294.63 $6,224.68 $7,113.90 $253.54 $7,113.91 $7,382.33 $217.61 $7,382.34 En adelante $0.00

Falta de actualización

De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, a diferencia de la tarifa del ISR, para la que se prevé un mecanismo de actualización de cantidades conforme a los índices inflacionarios, esta tabla del subsidio para el empleo no se actualiza. Por eso, el asesor y catedrático indicó que en teoría el subsidio al empleo está vigente, pero en la práctica quedará en desuso. A través de un video, el especialista dijo que a los trabajadores que tienen ingresos de 7,382.34 pesos en adelante, les corresponde 0 pesos de subsidio al empleo. Mario Beltrán señaló que los salarios mínimos para 2024 quedarán en 7,500, por lo que aseguró que ningún trabajador tendrá subsidio para el empleo el próximo año, ni causado, ni entregado. Por ejemplo, explicó que si el trabajador laboró solamente 22 días, el cálculo se hace proporcional. “He visto a muchos colegas que con pagos de 22 días, aplican la tabla de 30 y siempre les sale subsidio para el empleo, y eso no debe existir”, expresó. Puedes ver el vídeo del especialista Mario Bertran aquí / Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2023.