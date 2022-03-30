La reactivación fue derivado de las diferentes tareas de fiscalización y programas de regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, informó el fisco En 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reactivó créditos fiscales por 274 mil 235 millones de pesos, de acuerdo con datos publicados por La Jornada. Como reportamos en El Contribuyente a noviembre del año pasado ,la cartera de adeudos del Servicio de Administración Tributaria(SAT) alcanzó un billón 439 mil millones de pesos, 37 por ciento más que al cierre de 2020. El aumento registrado hasta ese mes suma 389 mil 204 millones de pesos, debido a que el fisco reactivó créditos de contribuyentes deudores. Además, de enero a septiembre de 2021 los adeudos de los contribuyentes sumaron un billón 385 millones de pesos, lo cual constituyó un nuevo récord. Como señala La Jornada, un crédito fiscal es el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado por contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT, en 2020 y 2021, las reactivaciones de créditos fiscales sumaron 417 mil 791 millones de pesos. Asimismo, se dieron de baja créditos por 395 mil 886 millones de pesos, algunos de ellos por una resolución judicial y otros porque no era costeable recuperar el adeudo, según detalla el fisco.

Cancelación de créditos

De acuerdo con Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal y administrativo, una cancelación es una forma de extinción que el SAT aplica cuando detecta insolvencia económica del contribuyente deudor, complejidad de cobro o bajo monto de recaudación esperado contra el costo que tiene la labor necesaria para cobrarlo. Sin embargo, explicó el especialista a Reforma, si el fisco revive créditos cancelados, puede enfrentar problemas legales para el cobro porque es poco probable que hayan cumplido con todos los requisitos. Por otro lado, puede haber adeudos que tenía congelados sin acciones de cobranza, lo que dificulta al órgano recaudador que los contribuyentes paguen esos créditos, informó al diario. El SAT destacó que, derivado de las diferentes tareas de fiscalización y programas de regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, así como la cobranza coactiva, se obtuvieron 14.7 por ciento de los ingresos públicos durante el año pasado. “En 2021, los esfuerzos adicionales de recaudación alcanzaron un monto de 524 mil 426 millones de pesos. En términos reales esta cifra es prácticamente la misma alcanzada en 2020 y casi 245 mil millones de pesos más que el último año de la administración anterior, superior en 65.5 por ciento”, explica la autoridad fiscal.