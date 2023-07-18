Los trámites presenciales seguirán siendo atendidos en las 55 oficinas desconcentradas y módulos de servicios del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que no suspenderá la atención presencial en sus módulos y oficinas desconcentradas en todo el país durante el periodo de vacaciones de verano del 17 al 28 de julio de 2023. El pasado 13 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, la cual estableció como primer periodo general de vacaciones para los trabajadores de la institución los días mencionados anteriormente. Sin embargo, esto no significa la suspensión de actividades. De esta manera, los trámites presenciales seguirán siendo atendidos en las 55 oficinas desconcentradas y módulos de servicios del SAT, en su horario habitual: de lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas, y los viernes, de 8:30 a 15:00 horas. Cabe destacar que todos los trámites realizados en el SAT son gratuitos, pero es necesario agendar una cita previa a través del sitio web citas.sat.gob.mx. Además, el SAT recuerdó a los contribuyentes que también pueden acceder a servicios de atención remota mediante medios electrónicos y herramientas digitales. Estos servicios incluyen la generación o renovación de contraseñas y la renovación de firmas electrónicas (e.firma) si han vencido en el último año, entre otros.