El IMCP compartió un documento con la explicación de los principales cambios fiscales para 2022. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento denominado Re...

El IMCP compartió un documento con la explicación de los principales cambios fiscales para 2022. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento denominado Reforma Fiscal aplicable para 2022. El documento contiene las principales modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ley del IEPS) y el Código Fiscal de la Federación (CFF), así como algunos aspectos de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2022.

Cambios fiscales para 2022

Del contenido de modificaciones se aprecian los siguientes efectos:

Aumento de controles que deben observar los contribuyentes.

Mayor información que deben presentar los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Que el contador público que dictamina estados financieros para efectos fiscales, en el ejercicio de su trabajo, podría ser responsable de encubrimiento de la comisión de delitos fiscales.

Adecuaciones que inciden en un mayor pago de impuestos.

La creación de dos nuevos regímenes fiscales: Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas físicas y de personas morales.

No se crean, ni se incrementan, tasas de impuestos federales en el país.

Puedes ver el documento que publicó el IMCPaquí / Fecha de publicación: 3 de diciembre de 2021 .

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