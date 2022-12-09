Consideraciones fiscales sobre el aumento de vacaciones

Al cumplir el primer año, los trabajadores tendrían derecho a 12 días de vacaciones, ya que actualmente pueden gozar de sólo seis días El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México y ayer fue avalada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, como la propuesta sufrió cambios, tendrá que regresar a la cámara de origen para que los senadores la aprueben. En caso de que la reforma se apruebe, las vacaciones en 2023 quedaría de la siguiente manera:

Al cumplir el primer año, los trabajadores tendrían derecho a 12 días de vacaciones. Actualmente tienen derecho a seis días.

El segundo año las vacaciones aumentarían dos días, para tener 14, el tercer año dos días para tener 16, y así irían aumentando gradualmente.

Y del sexto año en adelante se incrementarían dos días a las vacaciones cada 5 años.

El dictamen de la iniciativa establecía que los trabajadores podrían gozar de un periodo mínimo de 12 días de vacaciones de manera continua. Pero en la Cámara de Diputados recientemente se modificó el dictamen de la iniciativa, para que los trabajadores gocen de al menos seis días de vacaciones de manera continua, mientras que los seis días restantes se podrán utilizar en días acordados con el patrón. Aunque finalmente la propuesta no prosperó y en la votación del Pleno de la Cámara se retiró esta propuesta y se aprobó que los 12 días de vacaciones sean continuos. En la iniciativa se propone que la vigencia de la reforma sea a partir del 1 de enero de 2023, o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con un artículo publicado por Soy Conta, en la iniciativa se determina que la reforma será aplicable a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación. Esto, siempre que resulte más favorable a los derechos de los colaboradores. Por lo anterior, en el artículo se indica que los empleadores deberán considerar que a partir de la entrada en vigor de la reforma tienen que contemplar los cambios previstos.

Consideraciones fiscales sobre el aumento de vacaciones

Soy Conta considera que entre los aspectos o efectos que se deben considerar con el aumento de las vacaciones, se encuentran los siguientes:

Actualización de los contratos individuales o colectivos de trabajo, y demás documentación relacionada como plan de previsión social, etcétera

Incremento del monto de la prima vacacional

Efecto de no deducible por prima vacacional exenta (Ley del ISR, artículo 28)

Modificación al salario base de cotización

Incremento de las cuotas obrero-patronales y aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

En el artículo se recomienda a las empresas que realicen un ejercicio anticipado que les permita cuantificar los efectos de la reforma. Esto se debe a que podría tener un impacto importante en el precio de sus productos o servicios.