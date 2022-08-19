El cambio se da luego del caos que provocó la tramitación de la Constancia de Situación Fiscal para poder cumplir con el llenado de la nueva factura electrónica y recibos de nómina. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el nombramiento de Yoalli Hernández Xoxotla como nueva administradora general de Servicios al Contribuyente, en sustitución de Raúl Zambrano Rangel. Durante los primeros meses del año, trabajadores abarrotaron las oficinas del SAT para obtener la Constancia de Situación Fiscal, principalmente quienes no contaban con firma electrónica. La factura electrónica en la versión 4.0 entraría en vigor en julio próximo, por lo que las empresas exigieron a los trabajadores el documento con sus datos actualizados para poder timbrar los recibos de nómina. Sin embargo, el SAT anunció una nueva prórroga hasta el 1 de enero de 2023, debido a que la autoridad fiscal se vio superada para enfrentar la alta demanda de constancias fiscales que generaron largas filas de causantes afuera de sus oficinas de atención al contribuyente. “Fue una rudeza innecesaria que sólo provocó pérdida de tiempo y dinero para contribuyentes y empresas”, dijo ante esta situación, Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Asimismo, afirmó que la autoridad tuvo un mal manejo de la situación, porque quiso presentar como un mito la realidad que se veía todos los días con las largas filas de ciudadanos para tramitar la Constancia. Debido a este “caos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la nueva administradora general de Servicios al Contribuyente, evitará que se vuelvan a repetir estos errores, los cuales fueron de mucho estrés para los empleados quienes realizaban largas filas en el SAT por este requerimiento.

¿Quién es Andrea Yoalli Hernández Xoxotla?

Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, es una abogada con Maestría en Amparo y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas jurídico-administrativos. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en las secretarías de Infraestructura y de Bienestar. En 2020 se incorporó al SAT como Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Naucalpan, Estado de México. Después, en julio de 2021, se desempeñó como Administradora Central de Servicios Tributarios al Contribuyente.