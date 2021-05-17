Kelly México, una corporación de manejo de personal, señala que, ante todo, las empresas deben entender que las reformas no prohíben del todo la subcontratación laboral, sino que sólo se la acota. El mes pasado entró en vigor la reforma al outsourcing que limita considerablemente su uso, con la finalidad de prevenir su utilización para privar a los trabajadores mexicanos de sus derechos laborales. Kelly México, una corporación de manejo de personal, señala que, ante todo, las empresas deben entender que las reformas no prohíben del todo la subcontratación laboral, sino que sólo se la acota, por lo que las insta a no "implementar esquemas agresivos laborales y/o fiscales, ya que implican el incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales". Ante todo, la empresa estadounidense de manejo de personal recomienda no caer en pánico ni tomar decisiones precipitadas y, en su lugar, empezar con el cumplimiento de los lineamientos requisitados por la ley, como identificar el tipo de servicios especializados que pueden utilizar, dependiendo de la actividad preponderante de su empresa. Kelly presentó el resultado de su estudio "Tendencias del Entorno Laboral en México 2021", en el que refleja las opiniones de más de 400 líderes de recursos humanos y empresariales del país. El estudio demoscópico muestra que el 34% de las grandes empresa considera que tardarán entre 6 y 12 meses para recuperarse del impacto de la pandemia y regresar al ritmo normal. Para lograr esto, el 63% opinó que necesitarán eficientar sus operaciones y el 62% que necesitarán una mayor flexibilidad laboral. El 71% de los encuestados asiente en que una de las enseñanzas de la pandemia es la importancia de la flexibilidad laboral, que motiva a los trabajadores. Además genera una mayor lealtad hacia la empresa y un mejor desempeño.

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